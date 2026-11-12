Como foi feita a foto premiada que transformou o Cerrado em um cenário digno de ‘Avatar’

Uma paisagem que parece saída de outro planeta, mas fica bem no coração do Brasil: a imagem Pandora, do fotógrafo e geógrafo brasiliense Márcio Cabral, capturou o arco da Via Láctea na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, sobre um campo de chuveirinhos – flores também conhecidas como sempre-vivas. A foto conquistou o Grande Prêmio Global da 17ª edição do Greenstorm Photography Festival, concurso internacional com o tema “Belas Pastagens e Campos” que recebeu mais de 14 mil inscrições de 177 países. A premiação, de 10 mil dólares (cerca de R$ 56 mil), foi entregue em 20 de agosto, durante a COP17 da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, realizada na Mongólia.

O nome Pandora faz referência ao planeta fictício do filme Avatar, de James Cameron, cuja paisagem inspirou o fotógrafo pelo aspecto luminoso da vegetação. A imagem foi feita em 2023, no Jardim de Maytreia, em Alto Paraíso de Goiás, mas o projeto começou quase uma década antes. Em 2014, Cabral passou a experimentar maneiras de combinar registros da flora do Cerrado com a astrofotografia. O resultado reúne nove fotos de longa exposição, posteriormente combinadas em um panorama de 180 graus. Para destacar as flores sem apagar o brilho das estrelas, o fotógrafo utilizou uma lanterna óptica.

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O registro exigiu uma combinação específica de condições: o alinhamento exato da Via Láctea (calculado pelo fotógrafo), céu sem nuvens, ausência de vento – para evitar que as flores se movessem durante a exposição – e uma florada intensa dos chuveirinhos, que não acontece com a mesma força todos os anos.

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Além do reconhecimento artístico, Cabral vê na imagem uma oportunidade de chamar atenção para a preservação do Cerrado. “Ninguém protege o que não conhece”, afirmou à Universidade de Brasília (UnB), onde se formou em Geografia. Para ele, a fotografia revela aspectos do bioma que costumam passar despercebidos.

A foto também já venceu o Oasis Photo Contest, na Itália, o The Nature Photography Contest, na Espanha, foi destaque na revista científica Nature e escolhida para integrar um livro especial da National Geographic.