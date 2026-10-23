Como Elizabeth Holmes enganou empresários e embolsou quase US$ 1 bilhão com fraude na saúde

Em janeiro de 2022, a americana Elizabeth Holmes, hoje com 42 anos, foi considerada culpada em quatro acusações de fraude que lhe renderam uma pena de 11 anos de prisão, a ser cumprida na Penitenciária Federal de Bryan, no Texas. A história é narrada no documentário Tudo Pode Ser Visto, que encerra a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo na próxima quinta-feira, 29 — e chega às salas brasileiras em 26 de novembro.

Dirigida por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, a produção acompanha a fundadora da Theranos nos 34 dias anteriores ao início do cumprimento de sua pena. O projeto foi produzido pelo empresário Billy Evans, parceiro da empresária condenada. Durante as gravações, o casal abriu as portas da casa onde vivia com os filhos para os diretores, na tentativa de convencê-los de que Holmes havia sido supostamente injustiçada.

A fraude milionária de Elizabeth Holmes

Criadora da empresa de biotecnologia Theranos — fundada por ela em 2003, aos 19 anos —, Holmes ficou famosa ao prometer revolucionar a medicina com uma máquina que seria capaz de diagnosticar mais de 200 doenças, incluindo o câncer, com uma única gota de sangue colhida do dedo. Para desenvolver o projeto, arrecadou 945 milhões de dólares de investidores e pacientes, e chegou a ter a empresa avaliada em 9 bilhões.

Em 2015, porém, uma investigação do jornal Wall Street revelou que a Theranos fazia no máximo uma dúzia de testes, e com pouquíssima precisão. Isso porque o suposto aparelho milagroso mal conseguia processar as amostras, fazendo com que Holmes rodasse secretamente os exames em máquinas tradicionais de outras marcas. Como o volume de sangue era minúsculo, o material coletado precisava ser diluído, levando a resultados imprecisos e falsos diagnósticos.

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Para manter a farsa, a Theranos mantinha sigilo rígido sobre os seus procedimentos, e funcionários que tentavam alertar sobre as falhas eram ameaçados com processos judiciais. A fraude só foi descoberta quando ex-funcionários tomaram coragem para denunciar as práticas enganosas da empresa para a imprensa. Com isso, Holmes passou de jovem promessa do Vale do Silício a protagonista de um dos maiores escândalos da história dos Estados Unidos.