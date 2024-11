Como é a maior migração de mamíferos do mundo; dica: não são elefantes

Ao contrário do que muitos pensam, a maior migração de mamíferos do mundo não acontece nas savanas africanas com manadas de elefantes, girafas, antílopes e hienas. O título pertence a uma criatura bem menor: o morcego-de-palha (Eidolon helvum). Todo ano, entre outubro e janeiro, milhões desses morcegos convergem para o Parque Nacional Kasanka, na Zâmbia, criando um espetáculo natural impressionante.

A migração dos morcegos-de-palha supera em número qualquer outra migração de mamíferos no planeta. Estima-se que a população que chega ao Parque Nacional Kasanka varia entre 1 milhão e 12 milhões de indivíduos. Para se ter uma ideia da magnitude, a migração de gnus no Serengeti, famosa por sua grandiosidade, envolve cerca de 1,5 milhão de animais.

A concentração de morcegos em Kasanka é tão densa que, ao entardecer, quando saem em busca de alimento, formam uma nuvem escura que cobre o céu. Esse evento atrai turistas do mundo todo que se maravilham com o balé aéreo dos morcegos.

Por que Kasanka?

Mas por que Kasanka? Essa é uma pergunta que intriga os cientistas. Sabe-se que a região oferece uma variedade de frutas que compõem a dieta dos morcegos, como o marmelo-de-são-joão, a baga-da-água e figos. No entanto, a disponibilidade de alimento não explica totalmente a escolha do parque, já que essas frutas também estão presentes em outras épocas do ano.

Outra incógnita é o motivo pelo qual os morcegos não permanecem em Kasanka durante o ano todo. Ao que tudo indica, após a temporada no parque, os morcegos se dispersam para outros países como Congo, Malauí, Tanzânia e até Sudão do Sul. A falta de tecnologias de rastreamento adequadas impede um acompanhamento preciso das rotas migratórias individuais, o que deixa em aberto a questão se os mesmos indivíduos retornam à Zâmbia ano após ano.

Independentemente dos mistérios que ainda cercam essa migração, uma coisa é certa: os morcegos-de-palha desempenham um papel fundamental no ecossistema. Por serem frugívoros, atuam como importantes dispersores de sementes, contribuindo para a regeneração florestal e a diversidade vegetal.

Infelizmente, a população de morcegos-de-palha está em declínio devido à perda de habitat, caça e desmatamento. Estima-se que uma colônia de 100.000 morcegos gera um impacto econômico anual de 800.000 dólares para a região, apenas por realizar suas atividades naturais, como a dispersão de sementes.

A migração dos morcegos-de-palha para Kasanka é um fenômeno natural singular que nos lembra da importância de proteger esses animais e seus habitats. É um espetáculo que merece ser admirado e preservado para as futuras gerações.