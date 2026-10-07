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Ciência

Como descoberta premiada com o Nobel de química revolucionou a produção de remédios

Henri Cagan e Kenso Soai descobriram propriedade química que mudou a escala e a segurança dos medicamentos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 08h19 | Atualizado em 7 out 2026, 14h16
Frasco branco de remédio tombado, com muitas pílulas amarelas redondas espalhadas sobre um fundo rosa choque
Brasil avança na fabricação de um dos remédios mais importantes contra o HIV (Getty Images/Reprodução)
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Como descoberta premiada com o Nobel de química revolucionou a produção de remédios Priorize VEJA no Google

O Prêmio Nobel de Química de 2026 foi concedido nesta quarta-feira, 7, para o francês Henri Cagan e para o japonês Kenso Soai pela “descoberta de efeitos não lineares e autocatálise na síntese orgânica assimétrica. A descoberta revolucionou a indústria farmacêutica, possibilitando a produção de remédios mais seguros e eficazes. 

No universo, algumas moléculas, como os aminoácidos, existem na forma de duas variantes espelhadas, cada uma com funções e efeitos distintos. É como colocar uma mão sobre a outra: mesmo que os membros sejam iguais, eles não se encaixam, já que uma está virada para a esquerda e a outra para a direita. Essas moléculas espelhadas são chamadas de enantiômeros.

Nos organismos vivos, apenas um desses enantiômeros está presente, em um fenômeno batizado pela química como homoquiralidade. Ao produzir substâncias sintéticas, por outro lado, a solução resultante era sempre uma mistura das duas variantes, 50% de cada uma. O objetivo final, no entanto, era produzir apenas uma delas, de maneira isolada.

Isso é especialmente importante na criação de produtos farmacêuticos, em que cada enantiômero tem um efeito distinto no corpo. A talidomida, por exemplo, é um remédio cuja molécula “principal” atua como sedativo e diminui o enjoo, enquanto sua versão espelhada está associada à malformação fetal — por isso, gestantes não podem tomar o remédio de jeito nenhum.

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Antes das pesquisas da dupla, que despontaram no final dede 1986, os químicos acreditavam que, para obter um medicamento 100% puro, com apenas o enantiômero desejado, era preciso utilizar um catalisador quiral igualmente puro, o que tornava o processo caríssimo. Os estudos, no entanto, provaram a existência de efeitos não-lineares, em que um catalisador com baixa pureza consegue gerar um produto final 100% puro.

A descoberta permitiu que químicos reproduzissem, em larga escalada, e de maneira mais econômica, a homoquiralidade — ou seja, a produção da substância desejada sem os efeitos inoportunos das moléculas espelhadas. Isso levou ao desenvolvimento de medicamentos com o escitalopram: o antidepressivo é uma versão concentrada de um dos enantiômeros do citalopram — este último tem ambos em igual concentração e, consequentemente, menor eficácia e maiores efeitos colaterais.

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Surgiram também remédios como o antiviral Tamiflu, usado contra a Influenza, assim como o aperfeiçoamento e barateamento de antivirais indicados para o tratamento do HVI. Outras medicações possibilitadas pela descoberta incluem ainda antibióticos como o Levofloxacino, duas vezes mais potente que a mistura antiga, e a estatina sintética Atorvastatina, o medicamento mais vendido da história para o controle do colesterol.

 

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