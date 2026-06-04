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Cientistas da Eurac Research de Bolzano fizeram uma descoberta surpreendente em Ötzi, o Homem das Neves: leveduras em sua múmia de 5.300 anos. Após testes, eles conseguiram usar essas leveduras para produzir pão, e agora planejam fazer cerveja. Uma viagem fascinante ao passado através da gastronomia.

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Cientistas encontraram levedura em múmia congelada chamada Ötzi, descoberta nos Alpes, e produziram pão, relata um estudo publicado nesta quarta-feira, 3, na revista Microbiome.

O Ötzi é um homem da Idade de Bronze que morreu atingido por uma flecha nas costas há 5.300 anos. O “homem das neves”, apelido pelo qual é conhecido, passou por um processo de mumificação em que suas células congelaram, o que possibilitou a preservação da umidade de seu corpo.

Ele foi encontrado por excursionistas em 19 de setembro de 1991 em uma geleira na fronteira entre Itália e Áustria. Atualmente, ele é mantido no museu de Bolzano (Itália) na mesma temperatura (-6 °C) em que foi achado.

Além da conservação do corpo de Ötzi, a temperatura baixa propiciou que micro-organismos – tanto antigos, quanto recentes – continuassem vivos. E durante estudos sobre o “homem das neves”, os pesquisadores fizeram algumas descobertas.

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Quatro tipos diferentes de leveduras foram encontradas nas entranhas de Ötzi. Após a análise genética desses fungos, os cientistas perceberam que seus níveis de danos do DNA eram semelhantes aos dos micróbios presentes no intestino do “homem de gelo”. Isso sugere que a levedura chegou no Ötzi logo depois dele morrer, explica explica Mohamed Sarhan, principal autor do estudo e pesquisador no instituto Eurac Research de Bolzano.

Após a descoberta, os cientistas começaram a se questionar se era possível produzir pão através dessas leveduras. Para sanar essa dúvida, eles resolveram testar. No início, não funcionou, mas após três meses de tentativas, os pesquisadores conseguiram fazer o alimento que costumamos consumir no café da manhã. Agora, a equipe cogita produzir cerveja.

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Outros achados

Além dos fungos, os cientistas também descobriram uma bactéria intestinal dentro de Ötzi praticamente inexistente em seres humanos modernos. Ela desapareceu dos estômagos das populações de países industrializados, mas foi detectada em algumas tribos da África e da América do Sul.

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(com AFP)