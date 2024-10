Cientistas descobrem planeta orbitando a estrela mais próxima do nosso Sol

Astrônomos confirmaram a descoberta de um exoplaneta, apelidado de Barnard b, orbitando a estrela de Barnard, a mais próxima do nosso Sol, localizada a apenas seis anos-luz de distância — um ano-luz é o equivalente a 9,46 trilhões de quilômetros no total, o que significa que a luz pode percorrer essa distância em um ano terrestre. Este exoplaneta é notável por ter pelo menos metade da massa de Vênus e completar uma órbita em pouco mais de três dias terrestres. As descobertas, feitas com o Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul, foram publicadas no periódico Astronomy & Astrophysics.

O Barnard b orbita sua estrela anã vermelha a uma distância significativamente mais próxima do que Mercúrio do Sol, resultando em uma temperatura de superfície em torno de 125 °C, quente demais para suportar água líquida. Apesar de sua proximidade com a estrela, que é cerca de 2.500 graus mais fria que o nosso Sol, Barnard b fica fora da zona habitável, onde as condições podem permitir a vida como a conhecemos. Os pesquisadores também identificaram sinais potenciais indicando três candidatos a exoplanetas adicionais ao redor da estrela de Barnard, embora estes exijam mais observação para confirmação.

A descoberta foi possível por meio de instrumentos avançados como o Espresso, que mede oscilações estelares causadas por planetas em órbita. O líder da equipe, Jonay González Hernández, do Instituto de Astrofísica de Canarias, na Espanha, expressou confiança em encontrar novos planetas, apesar do longo processo de detecção. A pesquisa destaca a crescente compreensão de planetas de baixa massa em nossa vizinhança cósmica, sugerindo que muitos outros podem existir ao redor de estrelas próximas. “Mesmo que demorasse muito, sempre tivemos a certeza de que poderíamos encontrar alguma coisa”, disse o cientista por meio de comunicado.

À medida que os astrônomos continuam sua busca por planetas semelhantes à Terra, projetos futuros como o Extremely Large Telescope (ELT) prometem aumentar nossa capacidade de estudar esses mundos distantes e suas atmosferas de forma mais abrangente.