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Ciência

O novo relógio criado por cientistas capaz de redefinir a medição de tempo no mundo

Dispositivo desenvolvido em Singapura mede frações infinitesimais de segundo e consegue detectar até pequenas variações na gravidade da Terra

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h47 | Atualizado em 23 set 2026, 18h18
Três homens em um laboratório com equipamentos eletrônicos complexos. Um homem de óculos e camiseta preta com detalhes vermelhos aponta para a máquina, enquanto um jovem asiático de óculos e camiseta cinza sorri ao lado. Um terceiro homem de camiseta azul e jeans observa, com a mão no bolso. O ambiente é iluminado por luzes brancas, revelando cabos coloridos e componentes metálicos
No laboratório de relógios atômicos de lutécio do Centre for Quantum Technologies estão (da esquerda para a direita) o professor associado Murray Barrett, o doutorando Michael Lee e o pesquisador sênior Kyle Arnold -  (Centre for Quantum Technologies/Reprodução)
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Cientistas do Centro de Tecnologias Quânticas da Universidade Nacional de Singapura desenvolveram um novo relógio atômico baseado no elemento químico Lutécio (Lu) que atingiu o maior nível de precisão já registrado. O estudo, publicado na revista Nature, revelou um sistema capaz de medir o tempo com exatidão até a 19ª casa decimal. A inovação posiciona a tecnologia como uma das principais candidatas para redefinir formalmente a duração exata de um segundo no Sistema Internacional de Unidades a partir de 2030.

Os relógios atômicos medem o tempo a partir das oscilações de elétrons em átomos disparadas por feixes de laser, operando como pêndulos invisíveis e incrivelmente rápidos. Embora os modelos tradicionais de césio venham definindo o tempo global desde os anos 1960 — sustentando redes de comunicação, transportes e sistemas de GPS —, os novos relógios ópticos utilizam elementos que oscilam muito mais rápido. A equipe de Singapura apostou no Lutécio por descobrir que esse elemento é praticamente imune a interferências externas, como mudanças de temperatura e campos magnéticos. Segundo os pesquisadores, o dispositivo manteria sua estabilidade mesmo se fosse levado do local mais quente do planeta, no Vale da Morte, ao mais frio, no planalto da Antártida.

Para provar que o equipamento funciona sem erros, os cientistas construíram dois relógios idênticos e compararam o funcionamento de ambos ao longo de 200 horas de testes. Essa foi a comparação entre relógios mais precisa já realizada na história da ciência. “Existe um ditado bem-humorado que diz: ‘Quem tem um relógio sabe que horas são; quem tem dois nunca tem certeza'”, comentou o doutor Kyle Arnold, um dos autores do estudo. “Isso mostra que a única forma de testar a precisão de um padrão é comparar dois relógios e demonstrar que eles funcionam de forma idêntica”. O líder da pesquisa, professor Murray Barrett, afirmou ter convicção de que criaram o relógio mais exato do mundo e que a conquista dificilmente será superada.

Além de marcar as horas, a extrema sensibilidade do aparelho permite detectar como a gravidade desacelera a passagem do tempo em diferenças de altitude de apenas milímetros. Essa capacidade abre portas para mapear o formato da Terra com precisão inédita e testar teorias fundamentais da física, como a busca pela matéria escura. O próximo objetivo dos cientistas é miniaturizar o equipamento de laboratório para transformá-lo em um sistema transportável, permitindo o uso da tecnologia em campo sem perder seu desempenho recorde.

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