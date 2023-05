Cientistas criam dispositivo que se inspira em nuvens para gerar energia

Imagine a possibilidade de gerar energia de nada mais do que o ar. Pois é exatamente isso que um grupo de engenheiros da Universidade de Massachusetts Amherst, nos Estados Unidos, está tentando fazer. O objetivo deles é aprimorar um dispositivo que colhe continuamente energia do ar úmido. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas já superou algumas dificuldades de protótipos anteriores.

Para atingir seus objetivos, os pesquisadores precisam apenas de uma placa perfurada com nanoporos de menos de 100 nanômetros de diâmetro. Parece simples, mas essa dimensão corresponde a cerca de um milésimo da largura de um fio de cabelo humano.

Um material com essas características é capaz de coletar a eletricidade gerada por gotículas microscópicas da água presente no ar úmido. Os engenheiros chamam essa descoberta de “efeito genérico de geração de ar”. O princípio é relativamente simples. Pense no funcionamento de uma nuvem, por exemplo, que nada mais é do que uma grande massa de gotículas de água. Nessa massa, há uma quantidade enorme de eletricidade, pois cada uma dessas gotículas contém uma carga. Nas condições adequadas, essa nuvem é capaz de produzir raios, que é simplesmente a dispersão de toda essa energia acumulada.

Os pesquisadores usaram esse princípio para criar uma espécie de nuvem em uma escala menor e mais controlável, já que capturar eletricidade em nuvens naturais não é uma tarefa fácil, muito menos segura. Com esse dispositivo, esse problema seria contornável, tornando-se uma alternativa para produzir energia de forma previsível, contínua e acumulável.

O dispositivo, batizado de Air-gen, é feito de uma fina película de material, que pode ser celulose, proteína de seda ou óxido de grafeno, perfurado com os nanoporos. Nele, as moléculas de água podem entrar e viajar de um lado para o outro dos polos.

Isso produz um efeito semelhante ao que vemos nas nuvens que produzem raios: o ar ascendente cria mais colisões entre as gotas de água no topo de uma nuvem, resultando em excesso de carga positiva nas nuvens mais altas e excesso de carga negativa nas mais baixas. Nesse caso, a carga pode ser redirecionada para alimentar pequenos dispositivos ou armazenada em algum tipo de bateria, explica o estudo.

No momento, o dispositivo ainda está nos estágios iniciais e correções e aprimoramentos devem ser feitos até que se chegue em um resultado que possa ser replicado em larga escala. O filme de celulose que a equipe testou tinha uma saída de tensão espontânea de 260 milivolts no ambiente, enquanto um telefone celular requer uma saída de tensão de cerca de 5 volts. Mas a espessura dos filmes significa que eles podem ser empilhados para dimensionar os dispositivos Air-gen para torná-los mais aplicáveis ​​na prática.