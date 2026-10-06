⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Ciência

Cientistas brasileiros comentam Prêmio Nobel de Física 2026

Pesquisadores da Academia nacional destacam que estudo laureado abre as portas para um novo modo de abordar a astrofísica

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h00 | Atualizado em 6 out 2026, 11h10
Três pessoas, duas mulheres e um homem, sentadas em uma mesa de madeira escura com microfones, diante de uma tela azul exibindo a imagem de Francis Halzen e informações sobre o Prêmio Nobel de Física 2026
Prêmio Nobel de Física 2026: Academia Sueca de Ciências anuncia Francis Halzen como vencedor - (Steffen Trumpf/Getty Images)
Continua após publicidade
Cientistas brasileiros comentam Prêmio Nobel de Física 2026 Priorize VEJA no Google

O Nobel de Física 2026 foi concedido individualmente ao físico Francis Halzen por sua contribuição decisiva ao Observatório IceCube e à descoberta de neutrinos de origem astrofísica. Pesquisadores brasileiros analisam o impacto da conquista para a física de astropartículas, o fortalecimento da astronomia multimensageira e as inovações tecnológicas derivadas do experimento.

O contexto

O prêmio, concedido pela Real Academia Sueca de Ciências e acompanhado de 12 milhões de coroas suecas (1,2 milhão de dólares), reconhece uma pesquisa de ciência básica voltada a determinar a origem de partículas cósmicas de alta energia. Concedida a um único cientista, algo cada vez mais raro na ciência contemporânea, a premiação celebra a consolidação de uma nova janela de observação do Universo.

O laureado

Nascido na Bélgica em 1944, Francis Halzen doutorou-se em 1969 pela Universidade KU Leuven e é professor na Universidade de Wisconsin–Madison, nos Estados Unidos. Lidera o Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center e foi o principal idealizador e pesquisador principal (Principal Investigator) do IceCube, da concepção à construção e operação do observatório.

O fato

A láurea reconhece a criação do Observatório de Neutrinos IceCube, um detector de um quilômetro cúbico instalado a mais de 1,4 km de profundidade no gelo da Antártida, próximo à Estação Polo Sul Amundsen-Scott. O observatório usa o gelo transparente para registrar a radiação Cherenkov, o tênue brilho azul emitido quando um neutrino interage com um núcleo atômico. O registro permite identificar a energia e rastrear a direção de origem dessas partículas de massa quase nula vindas do espaço distante.

Siga

Os comentários

Constantino Tsallis (pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF e membro titular da Academia Brasileira de Ciências): “O Prêmio Nobel de Física deste ano foi outorgado a um único físico. Em tempos recentes, isto é cada vez mais raro. A premiação distingue uma pesquisa em ciência básica de grande relevância e originalidade, qual seja a localização da origem de fascinantes partículas, os neutrinos, que povoam fartamente nosso universo […]. Isto abre as portas a uma nova forma de astronomia, utilizando estas partículas de massa quase nula, em vez da tradicional luz dos povos antigos, de Galileo, de Chandrasekhar, etc.”

Continua após a publicidade

Farinaldo Queiroz (pesquisador do Instituto Internacional de Física da UFRN e apoiado pelo Instituto Serrapilheira): “O Nobel de Física 2026 é uma vitória para a física de astropartículas […]. Uma das principais aplicações e inovações tecnológicas derivadas do projeto são sensores de luz de alta sensibilidade e durabilidade […]. Outro exemplo de aplicação é na engenharia de perfuração e logística criogênica […] [e] o desenvolvimento de sistemas de computação de alto rendimento e Big Data.”

Felipe Crasto de Lima (docente pesquisador da Ilum Escola de Ciência / CNPEM): “Há mais de um século sabemos que o Universo funciona como um gigantesco acelerador de partículas, capaz de levá-las a energias muito maiores do que conseguimos produzir nos maiores aceleradores da Terra, e o grande desafio é descobrir onde e como isso acontece […]. Outro grande desafio foi distinguir os neutrinos produzidos na atmosfera terrestre daqueles de altíssima energia que chegam de regiões distantes do Universo.”

Continua após a publicidade

Ulisses Barres de Almeida (astrofísico do CBPF e pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira): “O prêmio reconhece que o IceCube foi o responsável pelo surgimento da chamada Astrofísica de Neutrinos, um novo campo da astronomia […]. Neste sentido, o prêmio vem consagrar uma expansão recente da Astronomia que temos testemunhado neste Século XXI, que é a chamada ‘Astrofísica com Multi-Mensageiros’ […]. Os neutrinos são mensageiros únicos do que podemos chamar de ‘o Universo extremo’.”

Publicidade
TAGS:
Astrofísica
ciência
Nobel
Prêmio Nobel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).