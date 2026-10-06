Cientistas brasileiros comentam Prêmio Nobel de Física 2026
Pesquisadores da Academia nacional destacam que estudo laureado abre as portas para um novo modo de abordar a astrofísica
O Nobel de Física 2026 foi concedido individualmente ao físico Francis Halzen por sua contribuição decisiva ao Observatório IceCube e à descoberta de neutrinos de origem astrofísica. Pesquisadores brasileiros analisam o impacto da conquista para a física de astropartículas, o fortalecimento da astronomia multimensageira e as inovações tecnológicas derivadas do experimento.
O contexto
O prêmio, concedido pela Real Academia Sueca de Ciências e acompanhado de 12 milhões de coroas suecas (1,2 milhão de dólares), reconhece uma pesquisa de ciência básica voltada a determinar a origem de partículas cósmicas de alta energia. Concedida a um único cientista, algo cada vez mais raro na ciência contemporânea, a premiação celebra a consolidação de uma nova janela de observação do Universo.
O laureado
Nascido na Bélgica em 1944, Francis Halzen doutorou-se em 1969 pela Universidade KU Leuven e é professor na Universidade de Wisconsin–Madison, nos Estados Unidos. Lidera o Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center e foi o principal idealizador e pesquisador principal (Principal Investigator) do IceCube, da concepção à construção e operação do observatório.
O fato
A láurea reconhece a criação do Observatório de Neutrinos IceCube, um detector de um quilômetro cúbico instalado a mais de 1,4 km de profundidade no gelo da Antártida, próximo à Estação Polo Sul Amundsen-Scott. O observatório usa o gelo transparente para registrar a radiação Cherenkov, o tênue brilho azul emitido quando um neutrino interage com um núcleo atômico. O registro permite identificar a energia e rastrear a direção de origem dessas partículas de massa quase nula vindas do espaço distante.
Os comentários
Constantino Tsallis (pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF e membro titular da Academia Brasileira de Ciências): “O Prêmio Nobel de Física deste ano foi outorgado a um único físico. Em tempos recentes, isto é cada vez mais raro. A premiação distingue uma pesquisa em ciência básica de grande relevância e originalidade, qual seja a localização da origem de fascinantes partículas, os neutrinos, que povoam fartamente nosso universo […]. Isto abre as portas a uma nova forma de astronomia, utilizando estas partículas de massa quase nula, em vez da tradicional luz dos povos antigos, de Galileo, de Chandrasekhar, etc.”
Farinaldo Queiroz (pesquisador do Instituto Internacional de Física da UFRN e apoiado pelo Instituto Serrapilheira): “O Nobel de Física 2026 é uma vitória para a física de astropartículas […]. Uma das principais aplicações e inovações tecnológicas derivadas do projeto são sensores de luz de alta sensibilidade e durabilidade […]. Outro exemplo de aplicação é na engenharia de perfuração e logística criogênica […] [e] o desenvolvimento de sistemas de computação de alto rendimento e Big Data.”
Felipe Crasto de Lima (docente pesquisador da Ilum Escola de Ciência / CNPEM): “Há mais de um século sabemos que o Universo funciona como um gigantesco acelerador de partículas, capaz de levá-las a energias muito maiores do que conseguimos produzir nos maiores aceleradores da Terra, e o grande desafio é descobrir onde e como isso acontece […]. Outro grande desafio foi distinguir os neutrinos produzidos na atmosfera terrestre daqueles de altíssima energia que chegam de regiões distantes do Universo.”
Ulisses Barres de Almeida (astrofísico do CBPF e pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira): “O prêmio reconhece que o IceCube foi o responsável pelo surgimento da chamada Astrofísica de Neutrinos, um novo campo da astronomia […]. Neste sentido, o prêmio vem consagrar uma expansão recente da Astronomia que temos testemunhado neste Século XXI, que é a chamada ‘Astrofísica com Multi-Mensageiros’ […]. Os neutrinos são mensageiros únicos do que podemos chamar de ‘o Universo extremo’.”