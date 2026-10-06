Cientistas brasileiros comentam Prêmio Nobel de Física 2026

O Nobel de Física 2026 foi concedido individualmente ao físico Francis Halzen por sua contribuição decisiva ao Observatório IceCube e à descoberta de neutrinos de origem astrofísica. Pesquisadores brasileiros analisam o impacto da conquista para a física de astropartículas, o fortalecimento da astronomia multimensageira e as inovações tecnológicas derivadas do experimento.

O contexto

O prêmio, concedido pela Real Academia Sueca de Ciências e acompanhado de 12 milhões de coroas suecas (1,2 milhão de dólares), reconhece uma pesquisa de ciência básica voltada a determinar a origem de partículas cósmicas de alta energia. Concedida a um único cientista, algo cada vez mais raro na ciência contemporânea, a premiação celebra a consolidação de uma nova janela de observação do Universo.

O laureado

Nascido na Bélgica em 1944, Francis Halzen doutorou-se em 1969 pela Universidade KU Leuven e é professor na Universidade de Wisconsin–Madison, nos Estados Unidos. Lidera o Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center e foi o principal idealizador e pesquisador principal (Principal Investigator) do IceCube, da concepção à construção e operação do observatório.

O fato

A láurea reconhece a criação do Observatório de Neutrinos IceCube, um detector de um quilômetro cúbico instalado a mais de 1,4 km de profundidade no gelo da Antártida, próximo à Estação Polo Sul Amundsen-Scott. O observatório usa o gelo transparente para registrar a radiação Cherenkov, o tênue brilho azul emitido quando um neutrino interage com um núcleo atômico. O registro permite identificar a energia e rastrear a direção de origem dessas partículas de massa quase nula vindas do espaço distante.

Os comentários

Constantino Tsallis (pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF e membro titular da Academia Brasileira de Ciências): “O Prêmio Nobel de Física deste ano foi outorgado a um único físico. Em tempos recentes, isto é cada vez mais raro. A premiação distingue uma pesquisa em ciência básica de grande relevância e originalidade, qual seja a localização da origem de fascinantes partículas, os neutrinos, que povoam fartamente nosso universo […]. Isto abre as portas a uma nova forma de astronomia, utilizando estas partículas de massa quase nula, em vez da tradicional luz dos povos antigos, de Galileo, de Chandrasekhar, etc.”

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Farinaldo Queiroz (pesquisador do Instituto Internacional de Física da UFRN e apoiado pelo Instituto Serrapilheira): “O Nobel de Física 2026 é uma vitória para a física de astropartículas […]. Uma das principais aplicações e inovações tecnológicas derivadas do projeto são sensores de luz de alta sensibilidade e durabilidade […]. Outro exemplo de aplicação é na engenharia de perfuração e logística criogênica […] [e] o desenvolvimento de sistemas de computação de alto rendimento e Big Data.”

Felipe Crasto de Lima (docente pesquisador da Ilum Escola de Ciência / CNPEM): “Há mais de um século sabemos que o Universo funciona como um gigantesco acelerador de partículas, capaz de levá-las a energias muito maiores do que conseguimos produzir nos maiores aceleradores da Terra, e o grande desafio é descobrir onde e como isso acontece […]. Outro grande desafio foi distinguir os neutrinos produzidos na atmosfera terrestre daqueles de altíssima energia que chegam de regiões distantes do Universo.”

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Ulisses Barres de Almeida (astrofísico do CBPF e pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira): “O prêmio reconhece que o IceCube foi o responsável pelo surgimento da chamada Astrofísica de Neutrinos, um novo campo da astronomia […]. Neste sentido, o prêmio vem consagrar uma expansão recente da Astronomia que temos testemunhado neste Século XXI, que é a chamada ‘Astrofísica com Multi-Mensageiros’ […]. Os neutrinos são mensageiros únicos do que podemos chamar de ‘o Universo extremo’.”