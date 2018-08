Chuva de meteoros poderá ser vista do Brasil nesta madrugada

Na madrugada desta segunda-feira, a chuva de meteoros Perseidas, que é visível anualmente entre os meses de julho e agosto, terá seu ápice de atividade e, em caso de céu limpo, poderá ser vista na maior parte do Brasil. O fluxo de asteroides visíveis pode variar entre 40 e 80 por hora.

Em São Paulo, deve ser possível observar a chuva de meteoros a partir das 5h. No Sul do país, o pico deve acontecer pouco antes do amanhecer, às 6h. No Norte e no Nordeste, as condições de visibilidade devem ser ainda melhores e será possível ver a chuva de meteoros partir das 2h. Não é necessário nenhum equipamento para ver os meteoros, mas um binóculo pode ajudar.

Como é Lua Nova, a baixa luminosidade dos céus pode tornar o evento ainda melhor de ser observado. Em grandes centros urbanos, porém, o avistamento pode ser dificultado por causa da iluminação artificial.

O fenômeno é associado ao cometa Swift-Tuttle, que existiu há milhares de anos, e ocorre quando a Terra passa por uma nuvem de partículas ejetadas pelo asteroide. Segundo a Nasa (agência espacial americana), que transmitirá o evento em suas redes sociais, a maior parte do material desta nuvem possui cerca de 1.000 anos.

A chuva de meteoros Perseidas recebe este nome por dar a impressão de que os raios de luz partem do radiante, um ponto no céu localizado na constelação de Perseus. Apesar de serem chamados de “estrelas cadentes”, os raios de luz provêm de fragmentos rochosos ejetados por asteroides, que viajam no espaço em uma velocidade de 60 quilômetros por segundo.

A velocidade faz com que o material atinja uma temperatura de 10.000ºC e entre em combustão, gerando a luminosidade enquanto percorre sua trajetória.