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A chuva de meteoros Leônidas atinge seu auge na madrugada de terça para quarta, 17 e 18 de novembro. Originada da poeira do cometa 55P/Tempel-Tuttle, ela pode ser vista do Brasil, com estimativa de 15 meteoros por hora. Fenômeno raro pode virar tempestade a cada 33 anos. Saiba como observar para não perder o espetáculo.

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A chuva de meteoros Leônidas chega ao seu pico na madrugada desta terça, 17, para quarta, 18. Ativa desde o início do mês, é produzida anualmente pela poeira expelida do cometa 55P/Tempel-Tuttle no mês de novembro e poderá ser vista do Brasil.

O fenômeno que ocorre todo ano acontece quando a Terra passa pelos detritos de asteroides ao contornar o Sol. Quando essas partículas colidem com a atmosfera terrestre, elas se desintegram e criam rastros luminosos no céu que podem, inclusive, ser coloridos.

A chuva de meteoros Leônidas tem alguns dos meteoros mais rápidos, que podem alcançar 71 km/s. É considerada uma das principais chuvas de meteoros, embora a frequência muitas vezes seja de apenas cerca de três meteoros por hora. Neste ano, a estimativa é de observar 15 meteoros por hora sob céu limpo e visão desobstruída, segundo a American Meteor Society (AMS).

A cada 33 anos, aproximadamente, a chuva pode se transformar em uma tempestade de meteoros, com centenas ou até milhares de meteoros por hora, a depender do local de observação. A diferença na nomenclatura está na quantidade de detritos que se desfazem na atmosfera: em uma tempestade, há pelo menos 1. 000 meteoros por hora. A última tempestade Leônidas ocorreu em 2002.

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Como observar?

Segundo a Nasa, a chuva de meteoros Leônidas é melhor observada a partir da meia-noite, no horário local, e se estende até o amanhecer. A agência espacial recomenda realizar a observação de um lugar afastado das cidades e de iluminação pública, com céu limpo e desobstruído.

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Em menos de 30 minutos no escuro, os olhos se adaptam à baixa luminosidade e é possível observar os meteoros, popularmente conhecidos como estrelas cadentes.