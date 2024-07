Chegou o período mais intenso das chuvas de meteoros; saiba como assistir

Para quem gosta de observar os eventos astronômicos, 2024 tem sido um prato cheio – mas por incrível que pareça, a fase mais interessante para os amantes dessa atividade acabou de começar. O período de junho a setembro é marcado pelas numerosas chuvas de meteoros.

Esse evento fascinante, fonte de inspiração e crises existenciais, são periódicos e acontecem quando pequenos detritos entram na atmosfera terrestre. Isso acontece, geralmente, quando a Terra passa pela nuvem de resíduos deixados por um grande cometa.

Diversas dessas chuvas acontecem ao longo do ano, mas para uma observação melhor desses eventos astronômicos é importante dar atenção às Perseidas e às Delta-Aquáridas do Sul, as mais abundantes de todas.

Quais chuvas de meteoros são visíveis nesse período?

Delta Aquáridas do Sul

Uma das chuvas de meteoros mais ativas no céu do sul. Observadores relataram irrupções em 1977 e 2003 (cerca de 40 meteoros por hora).

Atividade: 18 de julho a 21 de agosto

Pico: 31 de julho

Constelação: Aquário

Previsão de Visibilidade: Seus meteoros são fracos e a Lua pode atrapalhar a visualização. Felizmente, o pico ocorre alguns dias antes da Lua Nova. O Hemisfério Sul terá melhores condições de observação. A Lua não aparecerá no céu até o início da manhã, então o céu noturno estará perfeitamente escuro.

Alfa-Capricornídeos

O corpo progenitor é o cometa 169P/NEAT. Esta chuva de meteoros não é prolífica, mas produz meteoros lentos e brilhantes – às vezes, até mostra bolas de fogo.

Atividade: 3 de julho a 15 de agosto

Pico: 31 de julho

Constelação: Capricórnio

Previsão de Visibilidade: No Hemisfério Norte, o radiante estará perto do horizonte. No Hemisfério Sul, o radiante estará no céu do crepúsculo até o amanhecer, e atingirá o ponto mais alto à meia-noite. A Lua ficará abaixo do horizonte até o nascer do sol e não perturbará a vista.

Perseidas

Originam-se do cometa 109P/Swift-Tuttle. As Perseidas são tão brilhantes e abundantes que se tornaram uma das chuvas de meteoros mais populares. Todo ano esta chuva de meteoros está na lista dos eventos astronômicos mais espetaculares e esperados.

Atividade: 14 de julho a 1º de setembro

Pico: 12 de agosto

Constelação: Perseu

Previsão de Visibilidade: É melhor observar a chuva das latitudes médias do norte. Infelizmente, a chuva não pode ser observada adequadamente da maior parte do hemisfério sul.

Kappa-Cignídeos

São uma chuva de meteoros episódica com um corpo progenitor desconhecido. É conhecida por suas ocasionais bolas de fogo brilhantes. Erupções periódicas acontecem a cada 6-7 anos (as últimas foram observadas em 2020 e 2021).

Atividade: 3 a 28 de agosto

Pico: 17 de agosto

Constelação: Cygnus

Previsão de Visibilidade: O pico é próximo à Lua Cheia. No Hemisfério Norte, o radiante estará no céu a noite toda, assim como o brilhante disco lunar. No Hemisfério Sul, o radiante estará baixo no horizonte ou abaixo dele.

Aurígidas

São uma chuva de meteoros menor. O corpo progenitor das Aurigidas é o cometa Kiess (C/1911 N1). Irrupções mais recentes das Aurigids foram registradas em 2007 e 2019: a chuva produziu de 30 a 50 meteoros por hora.

Atividade: 28 de agosto a 5 de setembro

Constelação: Auriga

Previsão de Visibilidade: As Aurigidas favorecem o Hemisfério Norte. No Hemisfério Sul, o radiante é visível de 1 a 2 horas após o pôr do sol, perto da linha do horizonte.

Epsilon-Perseidas de setembro

As Perseidas de Setembro Epsilon (ε-Perseidas) não devem ser confundidas com as Perseidas de agosto. Elas têm corpos progenitores diferentes: as Perseidas vêm do cometa 109P/Swift-Tuttle, enquanto as ε-Perseidas se originam de um cometa de longo período desconhecido. Além disso, as ε-Perseidas são muito mais fracas.

Atividade: 5 a 21 de setembro

Pico: 9 de setembro

Constelação: Perseu

Visível de: Hemisfério Norte

Previsão de Visibilidade: No Hemisfério Norte, o radiante estará visível a noite toda a partir das 22:00, horário local. Os observadores do Hemisfério Sul terão menos chances de ver os meteoros.