Chega a 64 número de infectados por coronavírus em cruzeiro no Japão

O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus no cruzeiro Diamond Princess, em quarentena no Japão, subiu para 64 neste sábado (8), com três novos casos – anunciou o governo.

O cruzeiro, que chegou na segunda-feira ao porto de Yokohama, ao sudoeste de Tóquio, transporta cerca de 3.700 passageiros e tripulantes. Deste total, em torno de 280 foram submetidos a exames.

Os três novos pacientes foram hospitalizados, anunciou o Ministério da Saúde, sem entrar em detalhes. Na véspera, foram detectados 41 novos casos, entre eles o de um argentino.

Os testes se limitaram, inicialmente, às pessoas com sintomas, ou que estiveram em contato com um passageiro que havia desembarcado em Hong Kong e que foi diagnosticado com o vírus. Posteriormente, estenderam-se às pessoas mais vulneráveis a bordo, como os idosos e aqueles que estiveram em contato com os novos casos de infectados.

O “Diamond Princess” atracou na quinta-feira em Yokohama, um subúrbio de Tóquio, para se abastecer e poder enfrentar uma quarentena que pode durar até 19 de fevereiro.

Além dos 64 casos de coronavírus do “Diamond Princess”, o Japão registrou 25 em seu território.

Alguns passageiros estão a maior parte do dia confinados em um camarote sem janela. Eventualmente, têm permissão de deixar suas cabines.