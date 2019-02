Caso mortal de legionelose detectado em consultório dentário da Itália

A revista médica The Lancet noticiou nesta sexta-feira a ocorrência de um caso mortal, muito raro, de legionelose, também conhecida como doença do legionário, contraída em um consultório odontológico, que seria o primeiro caso do tipo.

“Segundo sabemos, nenhum caso de doença do legionário foi associado” a tratamentos odontológicos até agora, destacou no artigo o Instituto Superior de Saúde de Roma, que investigou o caso.

Em fevereiro de 2011, uma romana foi hospitalizada com febre e dificuldade respiratória.

Rapidamente foi diagnosticada com legionelose e, apesar das importantes doses de antibióticos, a mulher de 82 anos morreu dois dias depois.

Durante os dias que antecederam o aparecimento dos sintomas, a paciente só saiu de casa em duas ocasiões, cada uma delas para ir ao consultório do dentista.

Amostras de água extraídas no consultório revelaram a presença de legionela no sistema de água sob pressão utilizado nos instrumentos do dentista na boca do paciente.

Exames genéticos permitiram concluir que as bactérias encontradas eram da mesma cepa da paciente falecida.

Uma operação de limpeza com água oxigenada e água sanitária permitiram eliminar a bactéria no consultório.

“O caso mostra que a doença pode ser contraída através de um sistema de água, durante tratamento dentário de rotina. A água pulverizada pelos instrumentos de alta pressão é a fonte mais provável da infecção”, destacou o informe.

O artigo apresentou uma série de recomendações, como o uso de filtros e de água esterilizada ou desinfectada.

A legionelose é uma infecção pulmonar grave, transmitida por uma bactéria, a “legionela”, que se multiplica com facilidade em água a 37 graus. Dissemina-se em particular em circuitos urbanos com distribuição de água quente, sistemas de ar condicionado ou estações termais.

A doença, que afeta em particular pessoas vulneráveis (imunodeficientes, idosos, diabéticos…), pode levar à morte em 10% dos casos.

A febre de Pontiac é uma forma benigna de tipo gripal da doença do legionário.