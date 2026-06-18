Carvalho ligado à lenda de Robin Hood tem situação atualizada por reserva de Nottinghamshire

Um antigo carvalho da floresta de Sherwood, no norte da Inglaterra, que segundo a lenda serviu de refúgio ao herói Robin Hood, parece ter morrido, anunciou nesta quinta-feira, 18, o órgão responsável por sua conservação. Foi nessa floresta que, segundo a lenda, o fora da lei roubava dos ricos para ajudar os pobres.

Também se conta que ele conseguiu enganar seu inimigo jurado, o xerife de Nottingham, escondendo-se em uma árvore conhecida como Major Oak. Trata-se de um dos maiores carvalhos do Reino Unido, com um tronco de 11 metros de circunferência. Segundo estimativas, a árvore teria cerca de 1.200 anos.

No entanto, neste ano o carvalho não produziu folhas e “os especialistas acreditam que morreu”, informou a Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), que administra a reserva natural de Nottinghamshire, onde fica a floresta.É algo “doloroso para todos”, declarou Hollie Drake, principal responsável pela floresta de Sherwood.

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Segundo a RSPB, o carvalho apresentava recentemente sinais visíveis de deterioração. A organização atribui a situação, entre outros fatores, à poluição e aos períodos de seca recorde registrados nos últimos cinco anos. A floresta de Sherwood abriga uma das coleções mais importantes de carvalhos centenários da Europa Ocidental.

(Com AFP)