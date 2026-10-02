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Ciência

Campo magnético da Terra deve ser atingido por tempestade solar nos próximos dias; veja o que pode acontecer

Evento solar não representa risco à Terra ou à população; poucas áreas devem registrar um impacto mínimo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 15h15
Superfície solar em tons de amarelo e laranja, com uma mancha escura e um ponto brilhante no canto superior esquerdo. Uma proeminência avermelhada se estende da borda curva do Sol para o espaço escuro.
Evento é classificado na menor escala de acordo com o órgão americano (Javier Zayas Photography/Getty Images)
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A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) emitiu um alerta para uma tempestade geomagnética de nível G1, o menor da escala que vai até G5, que deve atingir o campo magnético da Terra nesta sexta-feira, 2, e novamente no domingo, 4. O fenômeno foi provocado por uma Ejeção de Massa Coronal (EMC), momento em que uma erupção de gás da parte mais externa do Sol, a coroa solar, acontece. Segundo a agência, não haverá danos à população ou à rotina. 

No último dia 28, um filamento solar — estrutura que fica suspensa na atmosfera do Sol — perdeu estabilidade e foi lançado ao espaço. A NOAA prevê dois momentos em que a Terra deve ser atingida. Nesta sexta-feira, 2, quando acontecerá um “impacto de raspão”, e no domingo, 4, evento que está ligado a um segundo filamento solar, também lançado ao espaço após o primeiro.

Tempestades de classe G1 não costumam afetar a vida cotidiana, de acordo com a NOAA. Redes de telefonia móvel, internet banda larga e transmissões de TV em solo não devem sofrer interferência nem quedas de sinal.

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O que pode acontecer

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Sistemas de GPS e aviação podem registrar pequenas variações no sinal de navegação e oscilações pontuais em comunicações de rádio de alta frequência, no extremo norte e extremo sul do planeta. As redes elétricas de latitudes muito altas, próximas aos polos, devem apresentar flutuações insignificantes de voltagem.

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