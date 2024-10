Brasil tem quatro universidades entre as dez melhores da América Latina

Mais uma vez, o Brasil se destaca no ranking regional de universidades. O país tem nove instituições entre as 25 melhores da América Latina e do Caribe e quatro entre as dez mais bem ranqueadas.

Como de costume, a Universidade de São Paulo (USP) se destaca, ocupando o primeiro lugar da lista. Seu principal indicador é o Impacto na Web, mas a Universidade também consegue bons números em equipe com doutorado, reputação entre empregadores e citações por artigo, um importante indicador da relevância da pesquisa produzida por aqui.

Que outras Universidades aparecem no ranking?

Além da USP, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) também figuram entre as top 4, ocupando 3ª, 5ª e 8ª colocações respectivamente.

E não para por aí. O Brasil foi o país com o maior número de Universidades classificadas no ranking, com 96 das 437 instituições selecionadas. O destaque vai para a produtividade em pesquisa, fator em que o país tem sete dos dez primeiros colocados.

O vice-presidente sênior da QS Quacquarelli Symonds, responsável pelo ranking, vê os números com bons olhos, mas faz ressalvas. “As universidades brasileiras continuam a demonstrar realizações acadêmicas significativas, mas o sucesso a longo prazo depende da diversificação das fontes de financiamento e do aumento da autonomia institucional”, disse Ben Sowter, em comunicado.

Para ele, é importante garantir que as universidades continuem livres de influência política e expandam seus fluxos de financiamento. Adicionalmente, ele também vê como positivos programas de integração regional, que possam aumentar o fluxo entre as instituições próximas, facilitar parcerias e promover financiamentos.

Veja a lista das 10 melhores da América Latina e Caribe

1º: Universidade de São Paulo

2º: Pontifícia Universidade Católica do Chile

3º: Universidade Estadual de Campinas

4º: Tecnológico de Monterrey

5º: Universidade Federal do Rio de Janeiro

6º: Universidade do Chile

7º Universidade de Los Andes

8º Universidade Estadual Paulista

9º Universidade Nacional Autônoma do México

10º: Universidade de Buenos Aires