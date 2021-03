Brasil cai nove posições no ranking mundial de felicidade

De acordo com o Relatório Mundial da Felicidade, elaborado pela empresa de pesquisas Gallup, Banco Mundial e Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), a infelicidade no Brasil aumentou entre 2020 e 2021. Se, no ano passado, o país ocupava a 32ª posição, agora, caímos para o 41º lugar.

Em 2020, a nota atribuída ao Brasil era de 6,11 — menor média da nação brasileira desde 2005, quando começou a avaliação. A melhor posição já ocupada pelo Brasil é o 16º lugar.

Entre os aspectos considerados pelos pesquisadores, estão o PIB per capita, a expectativa de vida no nascimento, a existência de uma rede social de apoio diante de adversidades, a confiança no governo e nas organizações, a liberdade para fazer escolhas, a generosidade e, é claro, a avaliação subjetiva da própria felicidade. Em 2021, a Finlândia liderou o ranking pelo quarto ano consecutivo.