Benjamin Franklin criou sistema contra falsificadores de moeda, diz estudo

Benjamin Franklin (1706-1790) é um dos nomes mais conhecidos da história dos Estados Unidos por diversos motivos. Considerado um dos pais fundadores da Nação, Franklin também se tornou famoso por invenções como os óculos bifocais e os para-raios. No entanto, um grupo de pesquisadores da Universidade de Notre Dame, em Indiana, Estados Unidos, sugere que ele deveria ser conhecido por outras inovações, incluindo seu interesse peculiar por criações monetárias.

Um estudo feito por um físicos e químicos revela que Franklin tinha um interesse pertinente em papel moeda, mais especificamente na criação de técnicas que evitassem a falsificação de notas de dinheiro. Os pesquisadores acreditam que, durante sua vida, o inventor tenha produzido aproximadamente 2,5 milhões de notas para as colônias americanas. Todo esse dinheiro foi feito a partir de técnicas que os cientistas consideraram altamente originais, conforme relatado em um estudo publicado hoje.

A equipe estudava desde 2016 um acervo de cerca de 600 notas que abrangiam um período de quase 80 anos (1709-1790) e incluía tanto papéis oficiais quanto falsos. A coleção histórica revela que Franklin foi um proeminente proponente do novo sistema monetário colonial e continental nos Estados Unidos do século 18. Ele estabeleceu uma rede de impressores, projetando e imprimindo notas de dinheiro ao mesmo tempo. O pai fundador reconheceu a necessidade do papel-moeda para quebrar a dependência americana do sistema comercial britânico e ajudou a imprimir dinheiro para financiar a Guerra de Independência.

“Benjamin Franklin viu que a independência financeira das colônias era necessária para a independência completa da Nação” disse em nota Khachatur Manukyan, professor da Universidade de Notre Dame e líder da pesquisa. “A maioria das moedas de prata e ouro trazidas para as colônias britânicas americanas foram rapidamente usadas para pagar as manufaturas importadas do exterior, deixando as Colônias sem oferta monetária suficiente para expandir sua economia”.

Apesar de estar ciente da importância da impressão de dinheiro para a nascente economia estadunidense, um grande problema impedia os esforços de produção monetária: a falsificação. E foi exatamente nessa frente que o inventor decidiu atuar.

Com a ajuda de métodos de imagem avançados, incluindo espectroscopia de perda de energia eletrônica e difração de raios X, a equipe de Indiana investigou e comparou as composições químicas das fibras de papel, tintas e enchimentos feitos de cristais especiais nas notas impressas pela rede de impressão de Franklin, outras impressoras coloniais e dinheiro falsificado.

Os resultados revelaram maneiras anteriormente desconhecidas que o inventor desenvolveu para proteger as notas da falsificação. Franklin usou pigmentos de grafite natural e desenvolveu um papel moeda durável com fibras coloridas e enchimentos translúcidos de moscovita, juntamente com seus próprios designs exclusivos de padrões “impressos na natureza”, que buscavam reproduzir a complexidade das marcas de folhas, dificultado a cópia, e marcas d’água de papel.

Esses recursos e invenções fizeram do papel-moeda americano pré-federal um arquétipo para o desenvolvimento do papel-moeda nos séculos seguintes. Descobriu-se que Franklin também colocava palavras escritas propositalmente com a grafia errada em algumas de suas séries. A estratégia era mais um mecanismo de segurança contra falsários.

Para os autores, a análise é capaz de fornecer uma visão única dos métodos engenhosos de Franklin para salvaguardar as contas americanas, além de explorar seus materiais e descrever as instâncias históricas de fabricação de dinheiro.

