Bactérias encontradas no espaço podem ser úteis na agricultura

De acordo com um estudo publicado na segunda-feira no periódico científico Frontiers in Microbiology revelou que micróbios descobertas na Estação Espacial Internacional podem ajudar no cultivo de plantas. Tratam-se de quatro cepas de bactérias, três das quais eram até então desconhecidas aos olhos da ciência, todas encontradas na EEI.

O ambiente da Estação é muito diferente do terrestre, já que ela está isolada da Terra há décadas. Assim, estudar os seres microscópicos que habitam esse ambiente aparentemente inóspito é de grande interesse científico.

Ao longo dos últimos seis anos, oito regiões da EEI têm sido investigados em busca desses micróbios. Entre essas áreas, estão locais onde se conduzem experimentos e onde se cultivam plantas. Centenas de amostras de bactérias foram coletadas no total, com mais de mil à espera para serem enviadas à Terra para análise.

Todas as quatro cepas de bactérias pertencem à família Methylobacteriaceae, conhecidas na Terra por promover o crescimento de plantas e por atacar patógenos danosos aos vegetais. Dessa forma, os pesquisadores acreditam que os novos micróbios podem ser biologicamente essenciais para o crescimento de plantas no espaço e em outros locais com poucos recursos e alto isolamento de outros seres vivos.