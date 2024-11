Audiência no Congresso dos EUA questiona segredos em torno de OVNIs

Em uma audiência realizada esta semana, membros do Congresso dos Estados Unidos, a maior parte ligada ao Partido Republicano, expressaram preocupação com a falta de transparência do Departamento de Defesa (DoD) e da comunidade de inteligência em relação aos Objetos Aéreos Não Identificados (OANIs) — nova denominação dos OVNIs e UFOs. Intitulada “Fenômenos Anômalos Não Identificados: Expondo a Verdade”, a sessão conjunta das Subcomissões de Cibersegurança, Tecnologia da Informação e Inovação Governamental e de Segurança Nacional, Fronteira e Relações Exteriores teve como foco a necessidade de maior prestação de contas por parte do DoD, tanto ao Congresso quanto ao público americano, sobre o que se sabe a respeito desses fenômenos.

Um dos pontos centrais da discussão foi a necessidade de o DoD divulgar informações sobre os gastos com programas relacionados a OANIs. A deputada republicana Nancy Mace, presidente da Subcomissão de Cibersegurança, questionou a falta de clareza sobre o montante de recursos públicos destinados a pesquisas nessa área, argumentando que os contribuintes têm o direito de saber como seu dinheiro está sendo usado. Mace ainda destacou que, caso o governo esteja investindo em algo que não existe, a população precisa ser informada. Caso contrário, se os OANIs de fato existirem, o sigilo em torno do tema levanta questões sobre as razões para ocultá-los do público.

Instalações militares

Outro ponto de destaque foi a questão das incursões de OANIs em instalações militares sensíveis. O deputado republicano Glenn Grothman, presidente da Subcomissão de Segurança Nacional, mencionou a ocorrência de eventos suspeitos em bases militares e questionou se haveria uma relação entre esses locais e a presença de OANIs. Em resposta, o ex-oficial de inteligência Luis Elizondo afirmou haver dados suficientes para sugerir uma conexão entre instalações militares, incluindo algumas que abrigam armas nucleares, e a aparição desses fenômenos. Elizondo, que depôs na audiência, afirmou que esses eventos não são recentes e que informações sobre o tema vêm sendo ocultadas do Congresso há décadas, o que representa um problema grave para a segurança nacional.

A frequência crescente de avistamentos de OANIs sobre bases militares também foi abordada pelo deputado republicano William Timmons, que questionou se esses eventos estariam se tornando mais comuns. Elizondo respondeu que, embora seja possível que a frequência esteja aumentando, a maior atenção dedicada ao tema e a disponibilidade de tecnologias de registro de informações podem estar contribuindo para a percepção de aumento nos casos.

Continua após a publicidade

A audiência também debateu a dificuldade de acesso a informações sobre OANIs devido à classificação excessiva de documentos por parte do DoD. O deputado republicano Andy Biggs questionou as razões para essa postura, indagando se a intenção seria impedir o acesso do público a informações relevantes. Elizondo sugeriu que a postura do DoD pode estar relacionada à falta de respostas conclusivas sobre o tema, o que levaria à supressão de informações como forma de evitar constrangimentos.

Transparência

O Almirante reformado da Marinha dos EUA, Tim Gallaudet, também presente na audiência, reforçou a importância da transparência em relação aos OANIs, destacando a necessidade de uma maior compreensão do que se passa no espaço aéreo americano, especialmente considerando o expressivo investimento em defesa nacional. Gallaudet argumentou que a falha do Executivo em compartilhar informações sobre OANIs com o Congresso representa uma violação do poder legislativo e uma potencial crise constitucional, minando a separação de poderes.

A falta de informações claras por parte do DoD e da comunidade de inteligência gera preocupações sobre a segurança nacional e o uso de recursos públicos. A busca por respostas sobre a natureza, origem e intenções por trás dos OANIs segue em aberto, com o Congresso buscando exercer seu papel de fiscalização e garantir que a população americana tenha acesso à verdade sobre esse tema intrigante.