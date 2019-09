Astronauta muçulmano terá de realizar práticas religiosas na ISS

Como Hazza Al Mansouri rezará no espaço? Como Hazza Al Mansouri rezará no espaço?

Os astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS) dão uma volta completa na Terra a cada 90 minutos. Isso significa que eles assistem a dezesseis nascer e pôr do Sol todos os dias. Nesse caso, como o primeiro astronauta dos Emirados Árabes Unidos, que é muçulmano e ora cinco vezes por dia, descobrirá para que lado é Meca?

O cosmonauta Hazza Al Mansouri partiu na quarta-feira 25, junto com outros dois astronautas, para a ISS, onde deve ficar por oito dias. E para conseguir cumprir os rituais de sua crença recebeu um guia, escrito por autoridades religiosas de Dubai, no qual estão as instruções para continuar com as práticas islâmicas durante a viagem.

Para responder a pergunta do início do texto, ele recebeu recomendações de seguir os horários da própria cidade de Meca, onde a revelação (a mensagem do islã) foi inspirada. Ao rezar, no entanto, deverá tentar se voltar para a Terra. No caso da posição de oração ficar difícil de ser alcançada devido os efeitos da gravidade, aí Al Mansouri ficará livre para rezar voltado para qualquer lugar.

Para purificar o corpo no ritual de ablução — lavagem das mãos, face, pescoço e pés —, o astronauta receberá água fornecida pela ISS. Mesmo assim, o guia recomenda que ele carregue consigo um grão de areia ou uma pedra, caso estes precisem ser usados como substitutos da água, na liturgia.

Al Mansouri não é o primeiro muçulmano a visitar a Estação Espacial Internacional. O malaio Sheikh Muszapher Shukor fez essa mesma viagem em 2007 durante o Ramadã, nono mês do calendário lunar islâmico, em que os seguidores da religião não se alimentam nem bebem no período entre o nascer e o pôr do Sol.

Além disso, as religiões fazem parte da história humana fora da Terra desde os primeiros lançamentos. Buzz Aldrin, o segundo homem a caminhar pela Lua, é presbiteriano. Em 1969, quando fez a viagem, tomou a comunhão e leu a Bíblia, na primeira e única cerimônia religiosa feita no satélite natural da Terra até o momento. Uma mensagem do Papa Paulo VI, aliás, estava entre as muitas de líderes mundiais gravadas em um disco que foi deixado na superfície da Lua.