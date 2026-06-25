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Ciência

Asteroide de tamanho estimado em até 1650 metros passará perto da Terra neste sábado, 27

O corpo rochoso poderá ser visto no Brasil com telescópios ou binóculos

Por Gabriel Bussolotti Silveira 25 jun 2026, 16h03 | Atualizado em 26 jun 2026, 11h40
Who/What: The represented asteroid is my studio photograph of an actual (3" long) meteorite, and I added impact craters with PhotoShop to simulate a larger scaled-up asteroid. Earth NASA URL- https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/iss064e053054.jpg
Fotografia de um asteroide modificada (Erik Simonsen/Getty Images)
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Asteroide de tamanho estimado em até 1650 metros passará perto da Terra neste sábado, 27 Priorize VEJA no Google

Um asteroide que pode chegar a medir 1650 metros passará perto da Terra neste sábado, 27, de acordo com a Agência Espacial Europeia (ESA). A organização intergovernamental dedicada à exploração espacial confirmou a informação nesta quarta-feira, 24. O corpo rochoso poderá ser visto no Brasil com pequenos telescópios ou binóculos potentes.

O (152637) 1997 NC1, como o asteroide é designado, foi descoberto em 1997 pelo programa Neat, no Havaí. Desde então, o corpo rochoso vem sendo monitorado e estima-se que ele mede 750 a 1.650 metros, de acordo com cálculos baseados na quantidade de luz solar que reflete.

A ESA ressaltou, no entanto, que ele pode ser menor, segundo outras estimativas. Por conta disso, a Nasa aproveitará o evento para confirmar seu tamanho, composição e comportamento orbital, visto que os dados ainda são considerados inconsistentes.

O evento 

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O asteroide atingirá seu ponto mais próximo da Terra neste sábado às 8h14 (horário de Brasília). O objeto ficará a 2.559.461 quilômetros do nosso planeta, ou seja, 6,66 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Apesar de não haver nenhum risco de colisão, o Minor Planet Center (MPC), instituto da União Astronômica Internacional (UAI), classificou o corpo rochoso como “potencialmente perigoso”.

Deslocando em uma velocidade de 8,9 km/s, o asteroide poderá ser visto quase no mundo inteiro, inclusive no Brasil, quando estiver no ponto mais próximo de nós e, apenas no Hemisfério Sul, no momento em que o corpo se afastar da Terra. Segundo a ESA, telescópios e até mesmo binóculos são suficientes para enxergá-lo, porém a visibilidade do evento pode ser prejudicada pela luminosidade da Lua.

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Raridade

Apesar do asteroide não passar muito perto de nós, esse evento é considerado raro. Esta será a primeira vez desde pelo menos 1600 que um corpo rochoso passa tão próximo da Terra. Além disso, estima-se que algo semelhante acontecerá somente daqui mais de 100 anos, em 2133.

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