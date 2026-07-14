Asteroide de quase 500 metros de diâmetro tem data definida para maior aproximação à Terra

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O asteroide Bennu, de quase 500 metros, é monitorado pela Nasa devido ao risco de colisão com a Terra. A maior chance de impacto é em 24 de setembro de 2182, liberando energia de 22 bombas nucleares. A missão OSIRIS-REx coletou amostras, refinando cálculos que indicam uma probabilidade muito baixa. Saiba mais sobre o futuro encontro!

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O asteroide de quase 500 metros de diâmetro batizado de Bennu tem data definida para maior aproximação à Terra. O fragmento de corpo celeste pode liberar uma energia equivalente à de 22 bombas nucleares em caso de impacto e é monitorado pela Nasa há anos. Segundo as previsões da agência espacial norte-americana, a maior chance de impacto será no dia 24 de setembro de 2182.

O Bennu foi descoberto através de observações de telescópios no dia 11 de setembro de 1999. O asteroide se formou há cerca de 1 a 2 bilhões de anos e sua órbita em volta da Terra dura seis anos. Até então, sua maior aproximação ao nosso planeta foi de 299.000 quilômetros.

Com o objetivo de estudá-lo, a Nasa lançou a espaçonave OSIRIS-REx em 2016 para alcançar o Bennu e coletar uma amostra. A sonda chegou ao fragmento de corpo celeste em 2018 e permaneceu dois anos próximo ao objeto estudando-o. Nesse período, os cientistas conseguiram medir sua forma e massa.

No mês de outubro de 2020, a OSIRIS-REx coletou fragmentos da superfície do asteroide e, em 2023, a missão foi concluída ao trazê-los à Terra. Após essa coleta, foi possível entender mais sobre Bennu e, principalmente, sobre sua composição.

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A partir da OSIRIS-REx, a Nasa também obteve mais informações sobre a rotação e a trajetória do asteroide ao redor do Sol. Após um refinamento dos cálculos de sua órbita, chegou-se a novos resultados. De acordo com a agência espacial norte-americana, a probabilidade do Bennu atingir a Terra até o ano de 2300 é de 0,057%. No dia 24 de setembro de 2182, a chance é de 0,037%. Isso equivaleria a aproximadamente 1 em 1.750 e 1 em 2.700, respectivamente.

Em 2135, a trajetória de Bennu pode sofrer uma mudança, segundo os cientistas. O asteroide se aproximará da Terra e a gravidade de nosso planeta pode modificar sua órbita. Isso fará com que os riscos de colisão mudem, o que obrigará a produção de novos cálculos de riscos.