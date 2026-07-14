🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Ciência

Asteroide de quase 500 metros de diâmetro tem data definida para maior aproximação à Terra

Apesar de estar no radar, o fragmento de corpo celeste tem baixa probabilidade de colisão ao nosso planeta

Por Gabriel Bussolotti Silveira 14 jul 2026, 11h07 | Atualizado em 14 jul 2026, 13h34
Asteroide Bennu
Asteroide Bennu (Nasa/Reprodução)
Continua após publicidade
Asteroide de quase 500 metros de diâmetro tem data definida para maior aproximação à Terra Priorizar nos meus resultados Google

O asteroide de quase 500 metros de diâmetro batizado de Bennu tem data definida para maior aproximação à Terra. O fragmento de corpo celeste pode liberar uma energia equivalente à de 22 bombas nucleares em caso de impacto e é monitorado pela Nasa há anos. Segundo as previsões da agência espacial norte-americana, a maior chance de impacto será no dia  24 de setembro de 2182.

O Bennu foi descoberto através de observações de telescópios no dia 11 de setembro de 1999. O asteroide se formou há cerca de 1 a 2 bilhões de anos e sua órbita em volta da Terra dura seis anos. Até então, sua maior aproximação ao nosso planeta foi de 299.000 quilômetros. 

Com o objetivo de estudá-lo, a Nasa lançou a espaçonave OSIRIS-REx em 2016 para alcançar o Bennu e coletar uma amostra. A sonda chegou ao  fragmento de corpo celeste em 2018 e permaneceu dois anos próximo ao objeto estudando-o. Nesse período, os cientistas conseguiram medir sua forma e massa.

Siga

No mês de outubro de 2020, a OSIRIS-REx coletou fragmentos da superfície do asteroide e, em 2023, a missão foi concluída ao trazê-los à Terra. Após essa coleta, foi possível entender mais sobre Bennu e, principalmente, sobre sua composição.

Continua após a publicidade

A partir da OSIRIS-REx, a Nasa também obteve mais informações sobre a rotação e a trajetória do asteroide ao redor do Sol. Após um refinamento dos cálculos de sua órbita, chegou-se a novos resultados. De acordo com a agência espacial norte-americana, a probabilidade do Bennu atingir a Terra até o ano de 2300 é de 0,057%. No dia 24 de setembro de 2182, a chance é de 0,037%. Isso equivaleria a aproximadamente 1 em 1.750 e 1 em 2.700, respectivamente.

Em 2135, a trajetória de Bennu pode sofrer uma mudança, segundo os cientistas. O asteroide se aproximará da Terra e a gravidade de nosso planeta pode modificar sua órbita. Isso fará com que os riscos de colisão mudem, o que obrigará a produção de novos cálculos de riscos.

Publicidade
TAGS:
Asteroide
Nasa
Planeta
Terra
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).