Asteroide de 330 metros passará “perto” da Terra na próxima semana

Um asteroide de tamanho um pouco maior que o normal (aproximadamente 330 metros de diâmetro, quase a altura do Empire State Building) deve passar perto do nosso planeta na próxima semana. Mas fique tranquilo. “Perto”, para os pesquisadores da Nasa, significa 3,93 milhões de quilômetros, dez vezes a distância entre a Terra e a Lua. É seguro o suficiente para evitar problemas, mas próximo o suficiente para ser estudado com maior precisão.

Descoberto em 1982, o asteroide, conhecido como 4660 Nereu, mantém uma órbita ao redor do Sol a cada 663 dias. A cada 10 anos, sua trajetória coincide com a da Terra e ele passa perto do nosso planeta. Sua aproximação, prevista para o dia 11 de dezembro, será a maior em décadas. A próxima deve acontecer só em 14 de fevereiro de 2060, quando o corpo celeste passará a 1,2 milhão de quilômetros (três vezes a distância até a Lua).

Para a Nasa, qualquer asteroide que tenha mais de 140 metros de diâmetro e se aproxime a pelo menos 7,48 milhões de quilômetros de nosso planeta são considerados potencialmente perigosos. Ou seja, o 4660 Nereu se encaixa nessa categoria, assim como dezenas de outras rochas. A agência espacial americana mantém até um site em que é possível acompanhar a aproximação dos corpos celestes.

Manter a vigilância é importante para ter certeza que eles não desviaram de suas trajetórias conhecidas. Na semana passada, a Nasa lançou a sonda Dart, cuja missão é testar a capacidade da agência de desviar a trajetória de asteroides. Em cerca de dez meses, a nave deve atingir o sistema Didymos, formado por dois corpos: o pequeno Dimorphos, de 163 metros de diâmetro, e o maior, Didymos, com 780 metros. Nenhum deles representa perigo real.