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Ciência

Assista ao vídeo em que tubarão salta do mar e apavora banhistas nos EUA

Costa da Califórnia é conhecida por “temporada de tubarões” entre setembro e outubro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 18h08 | Atualizado em 20 out 2026, 18h18
Uma pessoa de costas, com cabelo castanho, observa uma baleia branca saltando alto fora da água azul do oceano, com ondas espumantes em primeiro plano e céu claro. O texto so incredible to witness aparece no canto superior esquerdo
 (Instagram/Reprodução)
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Um vídeo que mostra um tubarão-branco saltando completamente para fora do mar em Marina, na Califórnia (EUA), viralizou nas redes sociais e assustou banhistas que presenciaram a cena. A gravação, feita pela americana Erin King enquanto filmava as ondas da praia com amigas, registra o momento em que o animal emerge da água, com a boca e a cauda visíveis, enquanto pessoas ao redor gritam de surpresa.

Segundo a CBS, o Departamento de Parques Estaduais confirmou o avistamento de um tubarão na praia de Marina State Beach, na baía de Monterey, no último sábado (17). Apesar do susto, ninguém estava dentro da água no momento em que o animal apareceu. Publicado nas redes sociais de King, o vídeo atraiu a atenção de internautas, que comentaram o tamanho do predador e brincaram que não entrariam no mar após presenciar a cena.

Um dos usuários nas redes fez referência ao período conhecido como “Outubro dos Tubarões”. De acordo com o site Shark Stewards, os meses entre setembro e novembro correspondem ao pico da temporada de encontros com tubarões-brancos na costa da Califórnia, o que aumenta a atenção para avistamentos da espécie na região.

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