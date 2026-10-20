Assista ao vídeo em que tubarão salta do mar e apavora banhistas nos EUA

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Um tubarão-branco saltou completamente para fora do mar na Califórnia, assustando banhistas e viralizando nas redes sociais. O momento, capturado em vídeo por Erin King, mostra o impressionante salto do predador. Ninguém estava na água no incidente, ocorrido em plena temporada de avistamentos de tubarões na região.

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Um vídeo que mostra um tubarão-branco saltando completamente para fora do mar em Marina, na Califórnia (EUA), viralizou nas redes sociais e assustou banhistas que presenciaram a cena. A gravação, feita pela americana Erin King enquanto filmava as ondas da praia com amigas, registra o momento em que o animal emerge da água, com a boca e a cauda visíveis, enquanto pessoas ao redor gritam de surpresa.

Segundo a CBS, o Departamento de Parques Estaduais confirmou o avistamento de um tubarão na praia de Marina State Beach, na baía de Monterey, no último sábado (17). Apesar do susto, ninguém estava dentro da água no momento em que o animal apareceu. Publicado nas redes sociais de King, o vídeo atraiu a atenção de internautas, que comentaram o tamanho do predador e brincaram que não entrariam no mar após presenciar a cena.

Um dos usuários nas redes fez referência ao período conhecido como “Outubro dos Tubarões”. De acordo com o site Shark Stewards, os meses entre setembro e novembro correspondem ao pico da temporada de encontros com tubarões-brancos na costa da Califórnia, o que aumenta a atenção para avistamentos da espécie na região.

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Veja o vídeo abaixo

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