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Ciência

As novas tatuagens que podem acender e apagar à vontade criadas por cientistas

Novo estudo inaugura tinturas que podem mudar com a luz; autores ainda não tem certeza da segurança, mas testaram a tinta em si mesmos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 18h19
Dois antebraços exibem tatuagens idênticas de adaga, cartas e âncora. O braço superior mostra as tatuagens em preto e branco sob luz visível, enquanto o inferior revela as mesmas tatuagens coloridas sob luz UV, com tons de roxo, amarelo e azul
Acima a tatuagem comum, abaixo a versão com desenhos feitos com a nova tinta (Bruns et al/Divulgação)
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Uma nova era da tatuagem pode estar prestes a ser aberta. Na revista científica Matter&Light, um time de pesquisadores publicou na última semana um estudo sobre um novo tipo de tinta para tatuagem, criada por eles e testada neles mesmos. As novas tintas são sensíveis à luz, e podem sumir e reaparecer a depender da iluminação do ambiente. 

As novas tintas multicoloridas, chamadas de PhotoTat, são feitas de uma mistura entre corantes e outros materiais similares à acrílico e utilizadas no ambiente médico, como preenchimentos para a pele. A pesquisa começou como algo pessoal para o autor líder da pesquisa, Carson Brus, da Universidade do Colorado em Boulder, já que ele tem várias tatuagens. “Eu amo as artes do corpo pelo quão pessoal elas são”, explica. 

As tintas foram criadas com uma mistura entre tinturas e o polimetilmetacrilato (PMMA). De acordo com o estudo, a substância forma “pequenas esferas” como o vidro, e a tintura é inserida dentro dessas pequenas esferas. Ao serem expostas à luz ultravioleta (UV), as cores imediatamente mudam e “se acendem”, e quando são expostas à uma luz de LED brilhante, elas se apagam de imediato. Sem a exposição imediata e forte da luz de LED, as tatuagens feitas com o PMMA somem com o passar das horas do dia, e podem ser acendidas novamente com a luz UV.

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Apesar da inovação, Burns e os outros responsáveis pela pesquisa ainda não tem certeza se as tintas são seguras para o corpo humano. Mesmo assim, eles já começaram os testes: Burns já se tatuou com as novas tinturas e exemplificou seu funcionamento na pele. A expectativa da equipe é que, nos próximos anos, eles consigam desenvolver um produto que estará disponível para todos os “fãs de modificação corporal pelo mundo”. 

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