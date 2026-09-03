🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Ciência

As novas pistas da ciência sobre a existência de matéria escura

Experimento feito debaixo da terra nos EUA pode ter observado pela primeira vez uma reação entre átomos que confirma a existência desse tipo de matéria

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 17h38
Um técnico em traje de proteção branco, máscara e óculos, sobe uma escada metálica em uma sala limpa. Ao centro, um grande cilindro branco com cabos na base é suspenso, cercado por equipamentos e paredes metálicas.
 (Laboratório de Pesquisa Subterrânea de Stanford/Divulgação)
Continua após publicidade
As novas pistas da ciência sobre a existência de matéria escura Priorizar nos meus resultados Google

No laboratório subterrâneo de Stanford, na Dakota do Sul, um grupo de cientistas pode ter alcançado o mais novo patamar na ciência sobre a existência de matéria escura, substância do universo que compõe, supostamente, mais de 70% de todas as coisas do espaço. A nova descoberta, divulgada na última terça-feira, 1, e enviada a uma revista científica para publicação, narra a observação de sinais da matéria escura durante experimentos. 

A observação dos cientistas encontrou uma interação antes hipotética entre partículas, chamada WIMP (em inglês, Weakly Interacting Massive Particle, ou partícula massiva que interage fracamente). Esse tipo de interação é um dos candidatos na ciência a ser classificado como uma partícula de matéria escura. 

No laboratório subterrâneo, que fica a 1,6 quilômetros abaixo da superfície, o experimento chamado de Lux-Zeplin (LZ) foi pensado para capturar os momentos em que partículas de matéria escura interagem com matéria comum. No universo, a matéria escura, mesmo compondo a maior parte da existência, não interage em geral com o restante da matéria comum, que compõe as estrelas, planetas, pessoas e todo o resto visível. A única pista da real existência da matéria escura está nos efeitos gravitacionais que ela imprime em escalas galácticas, já que ela é invisível aos olhos e aos telescópios. 

Siga

O projeto usa dez toneladas do gás nobre xenônio em formato líquido, inserido dentro de um dispositivo detector. O elemento é utilizado para verificar quais partículas entram em contato com ele nos momentos de espalhamento, quando dois átomos interagem e se dispersam. Nesses momentos, geralmente flashes de luz aparecem, e as propriedades dessa luz indicam aos pesquisadores qual outra partícula interagiu com o xenônio. 

Continua após a publicidade

No experimento mais recente, que levou à divulgação dos resultados em uma conferência e no envio de uma pesquisa para a revista Physical Review Letters, uma dessas interações com o xenônio se deu, de acordo com eles, com uma partícula que é considerada pela ciência como um WIMP. 

Continua após a publicidade

Apesar da descoberta ser um ponto de mutação para a física e a astronomia, os pesquisadores responsáveis deixaram claro que toda a observação ainda não pode ser utilizada para confirmar a descoberta de matéria escura. O autor líder do estudo, o físico Sam Eriksen, explicou que “Mesmo de suma importância, por ser um evento único, não vamos determinar que é matéria escura”.

A matéria escura é uma das características mais misteriosas do universo, com diversas teorias que podem explicar sua existência (ou inexistência). A ciência ainda não tem um consenso geral sobre os principais traços da matéria escura, da mesma forma que ainda não há consenso também sobre as naturezas da energia escura, um tipo de energia cósmica relacionada à matéria. 

Publicidade
TAGS:
Astronomia
ciência
Espaço e Cosmos
Física
Universo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).