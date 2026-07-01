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Ciência

As novas informações da Nasa sobre a primeira base lunar da história

Agência espacial anunciou novos investimentos às empresas responsáveis pelos primeiros pousos lunares de carga

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 19h02
Três módulos de pouso lunar, cada um com design distinto, repousam sobre a superfície cinzenta e rochosa da Lua, sob um céu noturno escuro e estrelado. Da esquerda para a direita, um módulo prateado e dourado com estrutura aberta, um módulo cinza e dourado mais compacto, e um módulo dourado com painéis escuros e um emblema.
 (Nasa/Divulgação)
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A Nasa divulgou na última terça-feira, 30, uma série de novas informações sobre o processo de construção da Moon Base, primeira base lunar da humanidade que servirá como casa para os cientistas que visitarem o satélite em um futuro próximo. A área deve ficar na região do Polo Sul da Lua.

Na terça, a agência espacial americana promoveu uma live em seu canal do YouTube com seu administrador e gerente do programa de bases lunares, respectivamente Jared Isaacman e Carlos García-Galán. Os diretores detalharam minúcias do programa e prometeram que, nos próximos meses, novos encontros para divulgação de informações tomarão forma. 

Durante toda a transmissão, eles detalharam os passos que a agência pretende seguir para alocar presença humana real na superfície lunar. Três empresas serão responsáveis pelas quatro próximas missões de pouso lunar, previstas até o fim de 2028: a Astrobotic, a Firefly Aerospace e a Intuitive Machines. A Nasa já tem contratos prévios com a Astrobotic, que já foi anunciada anteriormente como a responsável por desenvolver o módulo de pouso lunar Griffin. 

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A Astrobotic e as outras empresas selecionadas terão de transportar enormes quantidades de cargas até a superfície lunar, através de seus próprios módulos de pouso. Esses materiais terão importância ímpar na construção da base lunar. A Astrobotic, responsável por duas missões, receberá cerca de US$ 290 milhões, a Firefly receberá US$ 144 milhões e a Intuitive Machines terá como orçamento uS$ 148 milhões, ambas com apenas uma missão. 

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Todo o aparato financeiro impulsionado pela Nasa tem como objetivo final realizar o sonho de não só levar o homem novamente à Lua, como também definir o satélite do planeta Terra como uma futura área colonizada pela humanidade. 

Outros projetos da empresa incluem o envio do rover Promise, veículo em formato de jipe inspirado no Perseverance, que atua na superfície de Marte. A agência pretende entender o funcionamento desse veículo na Lua em primeira instância, antes de enviar outras máquinas. O promise deve ter como objetivo principal o estudo do solo e subsolo do satélite, além de criar mapas da área e identificar a presença de recursos naturais úteis. 

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A Base Lunar é um longo plano da Nasa, que pretende criar a primeira presença real da humanidade na Lua. O ambiente servirá, a partir da criação da base, como ponto central para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias. Além disso, fica claro o interesse também em viabilizar as primeiras missões tripuladas à Marte. 

O primeiro pouso Lunar após as missões Apollo, realizadas ainda no século passado, deve acontecer somente em 2028, com a missão Artemis 4. A próxima missão Artemis — no caso, a terceira — está prevista para 2027 e deve testar os módulos de pouso da Blue Origin e da SpaceX.

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