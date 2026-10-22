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Ciência

As fotografias do mundo microscópico reconhecidas por prêmio internacional; veja imagens

52ª edição do Nikon Small World premia fotografias de máquinas, animais e até neurônios

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 15h30
Três imagens lado a lado: à esquerda, um círculo metálico com reflexos roxos e prateados; ao centro, gotas escuras caindo sobre uma superfície clara, formando padrões; à direita, uma formiga marrom-alaranjada em close-up, saindo de um buraco em madeira escura
As fotografias microscópicas variam entre partes minúsculas do corpo humano, animais, objetos, entre outros (Em ordem: Justin Theodore Bentinnen, Ole Bielfeldt, Michael Parra Puentes/Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)
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A Nikon revelou na última quarta-feira, 21, os vencedores da 52ª premiação internacional Nikon Small World, que reconhece os trabalhos fotográficos realizados por pesquisadores que capturaram o mundo com microscópios da melhor forma. O primeiro lugar ficou com Ole Bielfeldt (conhecido por seu perfil @macrofying no Instagram), estudante e fotógrafo experimental que registrou de perto as gotas de tinta de uma impressora durante o funcionamento. 

A premiação foi criada em 1975 pela Nikon, com o objetivo de “reconhecer e aplaudir os esforços daqueles envolvidos com a fotografia através da luz dos microscópios”, de acordo com a organização. Deste então, a premiação se tornou um dos grandes nomes no reconhecimento da fotografia microscópica. Agora, com 51 anos de existência, a edição de 2026 premiou fotografias de todo o mundo de impressoras, animais, plantas, microrganismos e até neurônios. 

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O primeiro lugar da premiação ficou com o estudante e fotógrafo experimental Ole Bielfeldt, de Colônia, na Alemanha. Conhecido nas redes sociais por seu nome de usuário, @macrofying, Ole venceu a competição com uma fotografia que registra o momento em que a tinta é liberada dentro de uma impressora e marca, de forma microscópica, as páginas. 

Gotas escuras de tinta caem de uma superfície superior com bolhas e linhas laranjas, formando padrões na superfície branca inferior
Visão microscópica de uma impressora injetando tinta no papel, ganhadora do primeiro lugar (Ole Bielfeldt/Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

A fotografia de Ole foi capturada por um conjunto de equipamento para imagem, construído pelo estudante, junto de uma lente objetiva de microscópio. Em seu perfil Macrofying, Bielfeldt mostra, através da fotografia, a vida e os detalhes de objetos comuns do dia a dia. Foi a partir dessa proposta comum que ele decidiu observar como funciona o mecanismo de “pintura” de uma impressora.

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“Foi super interessante porque eu não sabia como a impressora realmente funcionava. Era que nem mágica, e eu não entendi, mas agora compreendo”, explicou Bielfeldt. Sobre o processo de captura, ele afirmou que “depois de tentar e falhar diversas vezes, acreditei que precisaria de equipamentos mais caros. Mas acabou que eu já tinha tudo que precisava”. 

Veja abaixo o resto do TOP 10 de fotografias vencedoras

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Ole Bielfeldt – Colônia, Alemanha (1º)

Gotas escuras de tinta caem de uma superfície superior com bolhas e linhas laranjas, formando padrões na superfície branca inferior
Visão microscópica de uma impressora injetando tinta no papel, ganhadora do primeiro lugar (Ole Bielfeldt/Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

John-Oliver Dum – Bendorf, Alemanha (2º)

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Aranha-saltadora com olhos grandes e escuros, corpo preto e branco com pelos, e esferas amarelas e brancas que parecem pólen ou esporos aderidos à sua superfície
Uma aranha-saltadora, especificamente a Salticus scenicus, com pólen e sob fotografia (John-Oliver Dum/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

Kaelin Wulf e Rachel Flannery – Seattle, Estados Unidos (3º)

Rede de neurônios azuis brilhantes em um fundo escuro, com corpos celulares em forma de gota e longas projeções ramificadas, representando a complexidade do cérebro
Neurônios dentro do cérebro expandido de um rato (Kaelin Wulf e Rachel Flannery/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)
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Justin Theodore Bentinnen – Berkeley, Estados Unidos (4º) 

Visão macro de um círculo metálico irregular, com interior dividido: lado esquerdo roxo e rosa com listras horizontais, lado direito cinza e branco com textura arranhada
A ponta de uma caneta comum (Justin Theodore Bentinnen/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

Mike Crutchley – Pembrokeshire, Reino Unido (5º)

Corte transversal de um botão de margarida, revelando pétalas brancas externas, estames amarelos internos e ovários verdes, com o caule peludo e verde em destaque contra um fundo preto
As partes internas de uma margarida (Mike Crutchley/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

Eric Epstein – Nova York, Estados Unidos (6º)

Estrutura orgânica marrom-avermelhada com textura enrugada e brilhante, formando um galho com uma esfera lisa e escura em sua extremidade, sobre fundo azul-turquesa
Estruturas esporulantes de fungo viscoso do gênero Hemitrichia (Eric Epstein/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

Bruno Cisterna e Eric Vitriol – Augusta, Estados Unidos (7º)

Representação abstrata de neurônios e sinapses. À esquerda, uma densa rede de filamentos finos em tons de roxo, rosa e branco, com pontos brilhantes azuis e brancos. Ao centro, uma coluna vertical preta com segmentos ovais. À direita, filamentos mais espaçados em tons de marrom, laranja e branco, com pontos azuis e brancos, tudo sobre fundo escuro
Fotografia de neurônios humanos reprogramados (Bruno Cisterna e Eric Vitriol/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

Marcel Clemens – Verona, Itália  (8º)

Faíscas alaranjadas e roxas emanam de dois pontos azuis brilhantes, conectados a uma superfície escura e texturizada no topo, contra um fundo preto
A ponta de um lápis comum ao ser submetida a descargas elétricas (Marcel Clemens/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

Francisco Lázaro-Diéguez – Nova York, Estados Unidos (9º)

Célula com núcleo vermelho central e filamentos brancos e dourados irradiando, formando uma estrutura complexa e interconectada, sobre fundo preto
Uma célula endotelial de um fígado (Francisco Lázaro-Diéguez/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)

Michael Parra Puentes – Bogotá, Colômbia (10º)

Cabeça e parte do tórax de uma formiga parasita, de cor âmbar, emergindo de um orifício em uma folha seca marrom, com fundo preto
Uma vespa parasita emergindo da crisálida de uma borboleta (Michael Parra Puentes/ Cortesia de Nikon Small World/Divulgação)
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