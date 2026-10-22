As fotografias do mundo microscópico reconhecidas por prêmio internacional; veja imagens

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A Nikon revelou os vencedores da 52ª edição do Nikon Small World, premiando as melhores fotografias microscópicas. O primeiro lugar ficou com Ole Bielfeldt, que capturou em detalhes fascinantes as gotas de tinta de uma impressora em funcionamento. Conheça os destaques dessa celebração da microfotografia.

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A Nikon revelou na última quarta-feira, 21, os vencedores da 52ª premiação internacional Nikon Small World, que reconhece os trabalhos fotográficos realizados por pesquisadores que capturaram o mundo com microscópios da melhor forma. O primeiro lugar ficou com Ole Bielfeldt (conhecido por seu perfil @macrofying no Instagram), estudante e fotógrafo experimental que registrou de perto as gotas de tinta de uma impressora durante o funcionamento.

A premiação foi criada em 1975 pela Nikon, com o objetivo de “reconhecer e aplaudir os esforços daqueles envolvidos com a fotografia através da luz dos microscópios”, de acordo com a organização. Deste então, a premiação se tornou um dos grandes nomes no reconhecimento da fotografia microscópica. Agora, com 51 anos de existência, a edição de 2026 premiou fotografias de todo o mundo de impressoras, animais, plantas, microrganismos e até neurônios.

Grande vencedor

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O primeiro lugar da premiação ficou com o estudante e fotógrafo experimental Ole Bielfeldt, de Colônia, na Alemanha. Conhecido nas redes sociais por seu nome de usuário, @macrofying, Ole venceu a competição com uma fotografia que registra o momento em que a tinta é liberada dentro de uma impressora e marca, de forma microscópica, as páginas.

A fotografia de Ole foi capturada por um conjunto de equipamento para imagem, construído pelo estudante, junto de uma lente objetiva de microscópio. Em seu perfil Macrofying, Bielfeldt mostra, através da fotografia, a vida e os detalhes de objetos comuns do dia a dia. Foi a partir dessa proposta comum que ele decidiu observar como funciona o mecanismo de “pintura” de uma impressora.

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“Foi super interessante porque eu não sabia como a impressora realmente funcionava. Era que nem mágica, e eu não entendi, mas agora compreendo”, explicou Bielfeldt. Sobre o processo de captura, ele afirmou que “depois de tentar e falhar diversas vezes, acreditei que precisaria de equipamentos mais caros. Mas acabou que eu já tinha tudo que precisava”.

Veja abaixo o resto do TOP 10 de fotografias vencedoras

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Ole Bielfeldt – Colônia, Alemanha (1º)

John-Oliver Dum – Bendorf, Alemanha (2º)

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Kaelin Wulf e Rachel Flannery – Seattle, Estados Unidos (3º)

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Justin Theodore Bentinnen – Berkeley, Estados Unidos (4º)

Mike Crutchley – Pembrokeshire, Reino Unido (5º)

Eric Epstein – Nova York, Estados Unidos (6º)

Bruno Cisterna e Eric Vitriol – Augusta, Estados Unidos (7º)

Marcel Clemens – Verona, Itália (8º)

Francisco Lázaro-Diéguez – Nova York, Estados Unidos (9º)

Michael Parra Puentes – Bogotá, Colômbia (10º)