Aquecimento global está causando eventos extremos de temperatura no Brasil

O Brasil está ficando mais quente, e isso não é apenas impressão. Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) avaliou as ondas de calor na costa brasileira, e os resultados mostram que os litorais da região Sul e Sudeste viram as temperaturas de seus termômetros subirem com o passar dos anos. O litoral capixaba é a região com maior impacto, com aumento da frequência das ondas de calor e de frio; nos últimos 40 anos, a ocorrência de eventos extremos de temperatura quase dobrou no litoral de SP (84%), dobrou no RS (100%) e quase triplicou no ES (188%).

O estudo, publicado na revista Scientific Reports, do grupo Nature, avaliou a variação de temperatura em cinco regiões costeiras do país: São Luís, no Maranhão; Natal, no Rio Grande do Norte; São Mateus, no Espírito Santo; Rio Grande, no Rio Grande do Sul e Iguape, em São Paulo. Para traçar uma comparação, os pesquisadores analisaram as informações de temperatura do ar observados a cada hora do dia ao longo dos últimos 40 anos, e utilizaram modelos matemáticos para definir o que seriam temperaturas extremas em cada estado selecionado, levando em conta as especificidades e variações de cada região.

Um evento de temperatura extrema acontece quando as temperaturas mínimas ou máximas ultrapassam a média esperada para aquele período em determinada região. Os pesquisadores da Unifesp avaliaram os padrões sazonais e diários desse tipo de ocorrência. Ou seja, os impactos foram medidos em termos de ocorrências (dias em que um extremo aconteceu) e de eventos (dias seguidos da ocorrência de extremos, caracterizando uma onda). Os resultados evidenciaram que a costa brasileira não está imune às mudanças climáticas. Além disso, a frequência e a duração desses fenômenos vem aumentando ao longo do tempo. O litoral sul, por exemplo, está cada vez menos frio. O que pode ter implicações não só no turismo local, mas também na produção agrícola da região.

Com esta pesquisa detalhada, foi possível observar como a frequência e a intensidade dos valores de temperaturas máxima e mínima, a variação da amplitude térmica ao longo do dia e as mudanças abruptas de temperatura entre dias consecutivos variam em cada região e época do ano. As mudanças nos padrões de eventos extremos na costa do Brasil são um sinal de alerta para a fragilidade do país diante dos fenômenos de mudança climática e demonstram a necessidade de estratégias que tenham como objetivo mitigar esses efeitos, sobretudo para populações e regiões mais vulneráveis.

