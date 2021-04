Estudo: aquecimento global coloca um terço das placas de gelo em risco

Um estudo da Universidade de Reading, no Reino Unido, apontou que mais de um terço das placas de gelo antárticas correm risco de colapsar no oceano caso a temperatura global chegue a 4º Celsius acima do que era na época pré-industrial. As novas previsões sobre os efeitos do aquecimento global foram publicadas nesta quinta-feira, 8, na revista científica Geophysical Research Letters.

Os pesquisadores apontaram que 34% da área de todas as placas de gelo da Antártica podem ser desestabilizadas caso a temperatura do globo aumente em 4ºC. Neste cenário, cerca de 67% do território da Península Antártica estaria em risco de colapso, o que traria graves consequências não só para o meio ambiente, mas para a agricultura e a saúde humana.

“Placas de gelo são amortecedores importantes para prevenir que as geleiras no continente flutuem livremente para o oceano e contribuam para o aumento do nível da água. Quando elas colapsam, é como uma rolha gigante sendo retirada de uma garrafa, permitindo que quantidades inimagináveis de água vindas das geleiras sejam derramadas no mar”, explicou Ella Gilbert, principal autora do estudo e cientista do clima no departamento de Meteorologia da Universidade de Reading.

A pesquisa trouxe, portanto, novas evidências sobre os riscos causados pelo aquecimento global. As placas de gelo agem como uma espécie de barragem, diminuindo o ritmo do derretimento do gelo, e portanto do aumento das águas nos oceanos. A cada verão, o gelo da superfície das placas derrete e é derramado em pequenas fendas na neve, onde congela-se novamente. No entanto, quando há muito derretimento, essa água forma piscinas na superfície do gelo ou escorre pelas fissuras, em um processo pode tornar as rachaduras maiores e mais profundas, causando o rompimento total da placa.

O novo estudo usou modelos de alta-resolução para prever os impactos do aumento do derretimento das geleiras e afirmou que limitar a temperatura a mais 2°C ao invés de 4°C diminuiria pela metade a área em risco e potencialmente evitaria um aumento significativo dos mares.

O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), lançado em fevereiro, concluiu que até 2030 os países precisam reduzir drasticamente a sua dependência em combustíveis fósseis e proteger o planeta de alcançar o limite de aumento de 1,5°C em relação à temperatura global pré-industrial.

Para isso, a rede global de emissões de dióxido de carbono precisaria cair em 45% em relação aos níveis registrados em 2010 até 2030 e chegar ao “patamar 0” para manter o aquecimento em cerca de 1,5°C. Já no Acordo de Paris, aprovado em dezembro de 2015, 197 países concordaram com a meta de manter as temperaturas globais bem abaixo dos 2°C.

Há previsões, no entanto, que apontam o risco de o planeta estar 3,2ºC mais quente até 2100, o que poderia levar o planeta a ter mais de seis meses de verão. Com isso, uma série de plantas e animais não sobreviveriam ao novo clima, prejudicando a agricultura e a preservação de ecossistemas.

“As descobertas destacam a importância de limitar o aumento da temperatura global como previsto no Acordo de Paris se quisermos evitar as piores consequências das mudanças climáticas, incluindo o aumento dos níveis dos oceanos”, afirmou Ella Gilbert, líder do último estudo, à rede americana CNN.

Os pesquisadores identificaram quatro placas de gelo que estariam ameaçadas por um clima mais quente: Larsen C, Shackleton, Pine Island e Wilinks, que são mais vulneráveis devido a sua geografia, e ao derramamento previsto para essas áreas.