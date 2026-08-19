Aposta aeroespacial: FAB lança foguete sul-coreano no Maranhão

A Força Aérea Brasileira realiza nesta quarta-feira, 19, a Operação SuperSonic Rider, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão. A atividade consiste no lançamento de um foguete, o veículo suborbital SEBIT MTR-3000, desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace.

Para obter sucesso na missão, proteger civis e a integridade do patrimônio público, a FAB necessita cumprir um complexo protocolo, o que inclui campanhas informativas à população, além do fechamento temporário dos espaços aéreo e marítimo da área, localizada na região metropolitana de São Luís, no litoral norte maranhense.

O lançamento do foguete suborbital está previsto para as 15h45 desta quarta-feira. A operação é vista como estratégica para o desenvolvimento do programa espacial brasileiro.