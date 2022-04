Apesar de queda, aquecimento global continua acelerado, diz relatório

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) divulgou um novo relatório nesta segunda-feira, 4, mostrando que as emissões de gases de efeito estufa atingiram os níveis mais altos da história. Isso significa, entre outras coisas, que é preciso acelerar rapidamente a transição de combustíveis fósseis para evitar mudanças climáticas extremas.

As promessas de redução das emissões de gases até agora são inadequadas para impedir que as temperaturas subam mais de 1,5°C – meta estabelecida pelo Acordo de Paris. Segundo o relatório, é preciso que as emissões líquidas sejam nulas para conter o aumento da temperatura. Cerca de 24 países baixaram as emissões de gás carbônico por mais de dez anos.

Para manter o aquecimento sob controle, diz o relatório, o consumo global de carvão, por exemplo, deve cair pelo menos 67% até 2030 e 95% até 2050, enquanto o uso de petróleo e gás também deve diminuir acentuadamente. Isso significaria aposentar e substituir usinas de combustível fóssil e outras instalações décadas antes do planejado e cancelar novas construções.

Se não houver um reforço de políticas, além das que foram sendo implementadas até o final de 2020, as emissões devem aumentar além de 2025. A situação causará um aquecimento global médio de 3,2 °C até 2100.

Os cientistas argumentam que a série de novas políticas e leis melhorou a eficiência energética, reduziu as taxas de desmatamento e acelerou a implantação de energia renovável. Desde 2010, houve reduções sustentadas de até 85% nos custos de energia solar, eólica e baterias. Por isso, há oportunidades econômicas tanto para investidores quanto para empresas que desejam se beneficiar desses custos em queda e tecnologia aprimorada.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o relatório do IPCC é uma longa enumeração de promessas climáticas não cumpridas. Guterres alertou sobre o caminho rápido para o desastre climático, com cidades debaixo d’água, ondas de calor extremo, tempestades aterrorizantes, falta de água generalizada e a extinção de 1 milhão de espécies de plantas e animais.

O chefe da ONU ressalta que se deve parar de incendiar o planeta e começar a investir na abundante energia verde ao redor do mundo. Para ele, a prioridade deve ser triplicar a velocidade da mudança para matrizes limpas.