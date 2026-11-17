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Teorias sobre um apagão global em 17 de novembro são desmentidas. Um teste de emergência da FEMA nos EUA e recomendações de kits de sobrevivência são reais, mas não indicam um colapso. A “previsão” de Os Simpsons é explicada como coincidência estatística, não profecia, combatendo a desinformação.

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Publicações nas redes sociais nas últimas semanas apontam esta terça, 17 de novembro, como dia de início de um apagão global de até três meses. As teorias infundadas associam um teste de emergência nos Estados Unidos, recomendações de governos de estoque de alimentos e até um episódio da série Os Simpsons como “provas” deste colapso. O teste nos EUA quanto às recomendações de autoridades para criar um kit de emergência são reais, no entanto, não acontecem em razão do suposto apagão.

Teste de emergência nos EUA

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA (FEMA) realiza neste dia 17 de novembro de 2026, às 14h20 do horário leste dos EUA, um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência (EAS).

A ação em conjunto com a Comissão Federal de Comunicações (FCC) interromperá a programação de emissoras de rádio e televisão de todo país para transmitir uma mensagem de teste: “Este é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência, emitido pela Agência Federal de Gestão de Emergências. Este é apenas um teste. Nenhuma ação é necessária por parte do público.”

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O teste nacional realizado pelo menos uma vez a cada três anos é utilizado para detectar eventuais problemas técnicos ou operacionais no sistema que pode ser acionado para alertar a população no caso de uma emergência real.

Kit emergencial

Autoridades governamentais europeias e do Brasil recomendaram nas últimas semanas que a população estoque alimentos, água e itens essenciais que garantam a subsistência por até 72h em uma situação de emergência. As medidas têm caráter preventivo

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A Defesa Civil brasileira publicou uma orientação no dia 6 de novembro para que as pessoas tenham um kit com água potável, alimentos não perecíveis, remédios de uso contínuo, material de primeiros socorros, roupas, lanterna, pilhas, carregador e documentos pessoais, em caso de um desastre e equipes de socorro demorem a chegar. O órgão precisou reforçar o caráter preventivo da recomendação após alarde e fake news sobre a ação.

A União Europeia também recomendou aos cidadãos que montassem um kit com mochilas de emergência com itens essenciais para durarem por 72 horas.

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O Reino Unido lançou a campanha “Be ready” (esteja preparado), com diretrizes similares de ter suprimentos necessários para se manter durante situações adversas, como eventos climáticos extremos, ataques cibernéticos, interrupção de fornecimento de energia, água, telefone e internet.

Os Simpsons

A série animada é conhecida por “fazer previsões” sobre acontecimentos futuros. Em um episódio lançado em 2023, “It’s a Bluenderful Life”, a personagem Lisa cita um apagão que deixou a cidade fictícia de Springfield sem energia por conta de uma tempestade. No entanto, não há menção à data de 17 de novembro de 2026.

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O próprio roteirista da série, Matt Selman, apontou uma explicação por trás das “previsões” da animação em uma entrevista em 2024: “Se você estuda matemática, sabe que, se a série faz literalmente milhares de piadas ao longo de quase 800 episódios, seria estatisticamente impossível não criar algum conteúdo que acabasse coincidindo com algo que aconteceria na vida real. Mas as pessoas preferem a resposta mais simples: “mágica”. Sinto que, na era atual de desinformação digital em que vivemos, as previsões dos Simpsons (ou, mais corretamente, “coincidências”) perderam o sentido. Qualquer pessoa, por mais desinformada que seja, pode gerar uma imagem com inteligência artificial baseada em algum evento atual e dizer: “Os Simpsons previram isso!” — e pessoas bem-intencionadas, mas facilmente enganadas, vão acreditar, simplesmente porque querem muito que isso seja verdade.”