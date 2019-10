Aos três anos de idade já é possível saber se envelhecerá precocemente

Segundo um estudo publicado no periódico científico JAMA Network Open, a velocidade na qual pessoas de aproximadamente 45 anos andam pode ser um bom indicador do envelhecimento de seus corpos e cérebros. Mais do que isso, a pesquisa indicou que quem caminha mais devagar costuma apresentar um envelhecimento acelerado, o qual resulta em uma maior fragilidade de seus pulmões, dentes e sistemas imunológicos.

O trabalho levou em conta dados levantados de 904 pessoas nascidas em um único ano na Nova Zelândia. Desde o nascimento, cientistas testaram esses indivíduos em relação aos seus QIs, tolerância à frustração, compreensão linguística, controle emocional e habilidades motoras, além de realizar alguns exames físicos, como ressonâncias magnéticas. De acordo com as conclusões finais do estudo, os resultados dos exames citados feitos aos 3 anos de idade podem prever a velocidade em que a pessoa andará aos 45.

Já era sabido que aqueles que caminham mais devagar aos setenta ou oitenta anos tendem a morrer antes, em comparação a suas contrapartes mais velozes. O que não se sabia, no entanto, é a estreita relação entre o andar e alguns fatores físicos e psicológicos já presentes na infância.

Os cientistas concluíram que indivíduos que andam lentamente tendem a ter um menor volume cerebral, quando comparados com os mais rápidos. Essas observações são comuns em cérebros mais velhos, revelando um tipo de envelhecimento precoce.

Vale lembrar que algumas das diferenças analisadas pelos pesquisadores podem ser resultado de escolhas pessoais de estilo de vida de cada participante do estudo. Ainda assim, a pesquisa sugere que há no mínimo sinais no começo da vida que podem revelar se as pessoas andarão mais devagar no futuro — e, logo, talvez envelheça antes.