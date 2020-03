Antídotos para a crise: iniciativas do bem amenizam caos do coronavírus

Quarentena: dia ___ (complete com o número atualizado de seu autoisolamento). É dessa forma como memes, postagens em redes sociais e conversas em grupos de aplicativos demonstram a contagem progressiva desde a última sexta-feira, 13, quando o Ministério da Saúde informou que os municípios de Rio de Janeiro e São Paulo apresentavam transmissão comunitária de coronavírus, quando não é mais possível saber a origem da infecção. Em uma semana, shoppings e comércios fecharam suas portas, academias e centros de ginástica suspenderam as atividades, escolas e universidades interromperam o calendário de aulas, e muitas pessoas começaram a trabalhar de casa. Em meio a supermercados lotados e ruas vazias, algumas iniciativas chamaram a atenção por mostrarem soluções para a crise.

Alguns supermercados criaram horários específicos para atender idosos e pessoas com necessidades especiais. O público da terceira idade, a partir dos 60 anos, faz parte do chamado grupo de risco, por ser a população mais vulnerável ao coronavírus. Pessoas com doenças crônicas estão na mesma situação. Por isso, o isolamento social é ainda mais importante para esse grupo, pois eles são os mais vulneráveis na pandemia. Para garantir um atendimento mais tranquilo a essas pessoas, alguns supermercados decidiram reservar horários diferenciados. Na Zona Norte de São Paulo, o Hiper Center Andorinha divulgou nas redes sociais que vai abrir às 6h30 de segunda-feira a quinta para atender os idosos. Por sua vez, o Grupo Pão de Açúcar decidiu limitar a compra de determinados itens por pessoa, a exemplo do álcool em gelo (duas unidades), que desapareceu das prateleiras dos estabelecimentos comerciais.

A cervejaria Ambev vai produzir 500.000 unidades de álcool em gel em garrafas de 237 ml. A empresa distribuirá gratuitamente 5.000 unidades para os hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, locais onde há o maior número de casos confirmados. A empresa informou que vai utilizar o álcool do processo cervejeiro e o retirado na produção de uma das cervejas 0.0%.

Na esteira da empresa de bebidas, o Grupo Boticário vai doar 1,7 tonelada de álcool em gel ao sistema de saúde pública de Curitiba, capital do Paraná, onde fica a sede da empresa.

Continua após a publicidade

A rede de academias Smart Fit fechou as suas unidades pelo período de duas semanas. Para o pessoal não ficar parado dentro de casa (e os exercícios físicos ajudam a manter a imunidade alta!), a rede criou a plataforma Treine em Casa com séries de exercícios gravadas em vídeo. É só apertar o play e começar a se movimentar em casa.

Na capital de Pernambuco, a prefeitura lançou o aplicativo Movimenta Recife, para estimular a população a fazer exercícios físicos dentro de casa. O app tem videoaulas de ginástica e dança gravadas por professores de educação física.

A cantora Anitta, que tem 45,7 milhões de seguidores no Instagram, criou a série online Aula Aberta com Anitta, transmitida ao vivo pela rede social da cantora. A ideia é passar o tempo e incentivar os seguidores a acompanharem a rotina da famosa enquanto ficam em casa. Além disso, Anitta quer ajudar trabalhadores autônomos. Nesta sexta-feira, 20, por exemplo, ela teve uma sessão de exercícios com um personal trainer, aula de culinária antes do almoço e uma aula de francês no fim da tarde.

Na Espanha, a marca de fast fashion Zara vai produzir jalecos e máscaras para médicos. O grupo prometeu 300.000 máscaras, sendo que 10.000 já foram distribuídas.

Continua após a publicidade

No Reino Unido, redes de hotéis estão avaliando a possibilidade de cederem as suas propriedades para serem usadas como hospitais temporários do sistema de saúde. As redes Best Western Great Britain, Hilton, Holiday Inn, Travelodge e Whitbread’s Premier Inn fazem parte do grupo quer ajudar o combate ao coronavírus.