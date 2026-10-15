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Ciência

Amelia Earhart: pesquisadores buscam destroços em ilha remota com caranguejos carnívoros

Missão no Pacífico espera encontrar o avião que desapareceu em 1937 com a americana e seu navegador

Por Gabriela Caputo 15 out 2026, 16h01
Amelia Earhart
Amelia Earhart posando ao lado de seu primeiro avião, um Kinner Airster, que ela apelidou de "O Canário" devido à cor amarela brilhante do avião. (Imagem de Arquivo/Getty Images)
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Amelia Earhart: pesquisadores buscam destroços em ilha remota com caranguejos carnívoros Priorize VEJA no Google

Pioneira da aviação americana e primeira mulher a voar sozinha sobre o Atlântico, Amelia Earhart desapareceu em julho de 1937, durante uma missão na região do Pacífico ao lado de seu navegador, Fred Noonan. Quase 90 anos mais tarde, pesquisadores da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, e do Instituto do Legado Arqueológico realizam uma busca na ilha remota de Nikumaroro. O grupo espera examinar a anomalia batizada de Objeto Taraia, detectada em imagens de satélite, que pode corresponder aos destroços do avião de Earhart.

A equipe chegou à região na segunda-feira, 12, com 17 pesquisadores e mais 17 tripulantes à bordo do barco Marin Mainiku. A previsão é que os trabalhos de campo se estendam por cinco dias, a depender das condições das marés e dos efeitos do El Niño no local. Eles planejam usar uma combinação de sonar, técnicas arqueológicas e uma draga de indução de água para inspecionar a estrutura submersa numa lagoa.

Um dos grandes obstáculos é a presença de caranguejos gigantes e carnívoros na ilha, que impedem a tripulação de pernoitar em terra firme. Conhecido como caranguejo-dos-coqueiros, o Birgus latro é considerado o maior artrópode terrestre do mundo. Apesar de não representarem nenhum perigo direto aos pesquisadores, o alto volume da espécie no local será um incômodo considerável.

A ilha de Nikumaroro, parte de Kiribati, é considerada um possível local da morte da dupla pelo Grupo Internacional para Recuperação de Aeronaves Históricas (Tighar, em inglês), que trabalham com a hipótese desde 1988. Já foram encontrados por ali objetos que reforçam a teoria, como fragmentos de alumínio e de acrílico usado em aeronaves, um frasco de perfume, um zíper fabricado nos EUA nos anos 1930, partes de um canivete e um salto de sapato feminino.

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Outra pista vem de pesquisas em arquivos, que revelam que restos mortais humanos encontrados na ilha em 1940 poderiam pertencer a Earhart ou Noonan. Segundo os registros, esses ossos acabaram desaparecidos durante o caos no Pacífico pela Segunda Guerra Mundial. Nenhuma prova definitiva e incontestável foi encontrada até hoje.

A Universidade Purdue, cujos pesquisadores participam das buscas, tem ligação com a aviadora: Earhart trabalhou na instituição nos anos 1930 como orientadora de carreiras para mulheres e consultora técnica em aeronáutica.

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Como Amelia Earhart desapareceu

Na ocasião de seu desaparecimento, a aviadora tentava dar a volta ao mundo pela linha do Equador, à bordo de um avião bimotor Lockheed Electra 10-E. Ao lado do navegador Fred Noonan, ela partiu da atual Papua-Nova Guiné e deveria reabastecer na ilha Howland, antes de seguir para o Havaí. A volta seria completa na Califórnia. Eles enfrentaram problemas de comunicação com o navio da guarda costeira americana, que prestava auxílio, e os últimos registros confirmados são de que o combustível estava acabando.

Earhart chegou a informar que seguia uma linha de navegação no sentido norte-sul, com melhor chance de pousar em terra firme – trajeto que, segundo cálculos, passaria por Nikumaroro. Então, o rádio ficou em silêncio e o avião nunca chegou ao seu destino. O governo dos Estados Unidos realizou uma grande operação de resgate na época, mas não obteve sucesso – levando à declaração da morte da aviadora em 1939. O caso segue um mistério.

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