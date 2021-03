Adolescentes que recebem mesada poupam cinco vezes mais

De acordo com um novo levantamento, adolescentes que ganham mesada dos pais poupam cinco vezes mais do que aqueles que recebem dinheiro esporadicamente. Os dados são resultado da análise do comportamento dos usuários do Blu by BS2, conta para adolescentes com foco na educação financeira do Banco BS2.

Ainda segundo a pesquisa, conduzida em 2020, menos de 25% dos assinantes desse serviço pagam mesada aos filhos. Além disso, constatou-se que os usuários com esse tipo de costume conseguem poupar valores até quatro vezes mais altos.

O cofundador do Blu by BS2, Marcos Figueiredo, atribui a regularidade do hábito da mesada à criação de hábitos essenciais para o desenvolvimento de cidadãos financeiramente conscientes.