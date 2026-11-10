Academias de Ciências do G20 assinam documento conjunto para fortalecer prevenção de desastres naturais

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Instituições científicas do G20, incluindo a ABC, assinaram uma declaração conjunta com recomendações para melhorar a prevenção e resposta a desastres naturais. O documento, que será apresentado aos governos, defende o uso de tecnologias como satélites e IA, e alerta para o aumento dos prejuízos globais. Leia as propostas.

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A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e outras 19 instituições científicas dos países do G20 assinaram na última semana uma declaração conjunta com recomendações para melhorar a prevenção e a resposta a desastres naturais no mundo. O documento será apresentado aos governos do grupo antes da cúpula de líderes, marcada para dezembro em Miami, nos Estados Unidos.

A declaração defende o uso de tecnologias como satélites, drones, inteligência artificial e sistemas de alerta para ajudar a monitorar riscos e preparar as comunidades para eventos extremos. O texto também destaca a importância da cooperação entre países para ampliar o acesso a essas ferramentas, especialmente em regiões com menos recursos.

A preocupação é reforçada pelo aumento dos prejuízos provocados por eventos climáticos e outros desastres. De acordo com dados citados no documento, as perdas diretas e associadas a essas ocorrências chegaram a cerca de US$ 224 bilhões em 2025. Quando são considerados os impactos indiretos e os danos aos ecossistemas, o custo anual ultrapassa US$ 2,3 trilhões.

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Entre as propostas estão melhorar a coleta e o compartilhamento de dados, ampliar o treinamento de profissionais, adaptar soluções às necessidades de cada região e garantir que decisões sobre emergências continuem sob responsabilidade humana. O documento também recomenda parcerias internacionais para desenvolver tecnologias e financiar sua implementação e manutenção.

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A iniciativa foi elaborada pelo Science20 (S20), grupo que reúne as academias de ciências dos países do G20. Para Helena Nader, presidente da ABC, a declaração busca chamar a atenção dos líderes do G20 para a necessidade de investir em prevenção. “Com o aquecimento global acelerado pelas atividades humanas, a frequência e a intensidade desses eventos tendem a aumentar. Investir em prevenção, monitoramento e capacidade de resposta deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade”, afirmou.