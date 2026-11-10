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Ciência

Academias de Ciências do G20 assinam documento conjunto para fortalecer prevenção de desastres naturais

Documento indica que perdas associadas a ocorrências climáticas e outros desastres chegaram a US$ 224 bilhões em 2025

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 16h14
Reunião do G20 em Atlanta 2026, com diversos delegados sentados em uma mesa em formato de U, diante de um painel azul com o logo G20 e bandeiras de países membros. Jornalistas e câmeras estão posicionados na parte de trás da sala.
Próxima reunião do órgão deve acontecer em dezembro, em Miami (Michael Kappeler/picture alliance/Getty Images)
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A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e outras 19 instituições científicas dos países do G20 assinaram na última semana uma declaração conjunta com recomendações para melhorar a prevenção e a resposta a desastres naturais no mundo. O documento será apresentado aos governos do grupo antes da cúpula de líderes, marcada para dezembro em Miami, nos Estados Unidos.

A declaração defende o uso de tecnologias como satélites, drones, inteligência artificial e sistemas de alerta para ajudar a monitorar riscos e preparar as comunidades para eventos extremos. O texto também destaca a importância da cooperação entre países para ampliar o acesso a essas ferramentas, especialmente em regiões com menos recursos.

A preocupação é reforçada pelo aumento dos prejuízos provocados por eventos climáticos e outros desastres. De acordo com dados citados no documento, as perdas diretas e associadas a essas ocorrências chegaram a cerca de US$ 224 bilhões em 2025. Quando são considerados os impactos indiretos e os danos aos ecossistemas, o custo anual ultrapassa US$ 2,3 trilhões.

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Entre as propostas estão melhorar a coleta e o compartilhamento de dados, ampliar o treinamento de profissionais, adaptar soluções às necessidades de cada região e garantir que decisões sobre emergências continuem sob responsabilidade humana. O documento também recomenda parcerias internacionais para desenvolver tecnologias e financiar sua implementação e manutenção.

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A iniciativa foi elaborada pelo Science20 (S20), grupo que reúne as academias de ciências dos países do G20. Para Helena Nader, presidente da ABC, a declaração busca chamar a atenção dos líderes do G20 para a necessidade de investir em prevenção. “Com o aquecimento global acelerado pelas atividades humanas, a frequência e a intensidade desses eventos tendem a aumentar. Investir em prevenção, monitoramento e capacidade de resposta deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade”, afirmou.

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