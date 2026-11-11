Academia Brasileira de Ciências apresenta documento para orientar atuação do Brasil na COP31

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A Academia Brasileira de Ciências (ABC) publicou um documento com orientações para a atuação do Brasil na COP31. O material destaca os impactos da crise climática no país, como secas e enchentes, e propõe medidas essenciais, como o fim do desmatamento e a transição energética, abrangendo todos os biomas e a participação de comunidades tradicionais.

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A Academia Brasileira de Ciências (ABC) divulgou nesta quarta-feira, 11, um documento com orientações para a atuação do Brasil na COP31, próxima conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU). “Intitulado Pós-COP30: Ciência Brasileira e Caminhos para a COP31”, o material reúne conclusões de seis encontros realizados ao longo de 2026 com pesquisadores de diferentes regiões do país e foi encaminhado à representação brasileira na conferência.

O documento alerta que a crise climática já afeta o Brasil, com consequências como secas extremas na Amazônia, incêndios florestais, enchentes no Sul e danos aos ecossistemas marinhos. Na Amazônia, cerca de 38% da floresta remanescente já está degradada. Os cientistas também destacam que o desmatamento, o aquecimento global, as queimadas e a poluição atuam em conjunto, ampliando os riscos para os biomas. Apesar do cenário, a entidade ressalta que a degradação ainda pode ser evitada por meio de decisões e políticas públicas.

A ABC defende que a agenda climática brasileira contemple todos os biomas, e não apenas a Amazônia. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, além de rios, manguezais e oceanos, devem ganhar espaço nas negociações. O texto também destaca a necessidade de garantir a participação de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades tradicionais nas decisões, com respeito a seus direitos territoriais e conhecimentos sobre os ecossistemas.

Para a COP31, a Academia apresenta seis recomendações: defender o fim do desmatamento e da degradação ambiental; avançar na transição para longe dos combustíveis fósseis; fortalecer medidas de adaptação climática; integrar políticas de proteção da biodiversidade, dos oceanos e do clima; direcionar recursos às comunidades que preservam os territórios; e ampliar o financiamento à ciência e ao monitoramento ambiental. O documento também propõe incluir mais pesquisadores nas delegações brasileiras e nas discussões diplomáticas.

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A entidade afirma que a credibilidade do Brasil nas negociações internacionais depende de ações concretas dentro do país, como reduzir o desmatamento, proteger ecossistemas e recursos hídricos, preparar o sistema de saúde para os impactos climáticos e manter investimentos em pesquisa científica.