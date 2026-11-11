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Ciência

Academia Brasileira de Ciências apresenta documento para orientar atuação do Brasil na COP31

Para organização, outros biomas brasileiros além da Amazônia também devem ser palco das discussões

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 18h40
Pessoas desfocadas caminham em um evento, com o logo da COP31 Türkiye Antalya em destaque na parede, apresentando uma tulipa vermelha e padrões geométricos dourados. Uma bandeira dos Emirados Árabes Unidos aparece à esquerda
COP31 acontece na Turquia (Burak Kara/Getty Images)
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A Academia Brasileira de Ciências (ABC) divulgou nesta quarta-feira, 11, um documento com orientações para a atuação do Brasil na COP31, próxima conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU). “Intitulado Pós-COP30: Ciência Brasileira e Caminhos para a COP31”, o material reúne conclusões de seis encontros realizados ao longo de 2026 com pesquisadores de diferentes regiões do país e foi encaminhado à representação brasileira na conferência.

O documento alerta que a crise climática já afeta o Brasil, com consequências como secas extremas na Amazônia, incêndios florestais, enchentes no Sul e danos aos ecossistemas marinhos. Na Amazônia, cerca de 38% da floresta remanescente já está degradada. Os cientistas também destacam que o desmatamento, o aquecimento global, as queimadas e a poluição atuam em conjunto, ampliando os riscos para os biomas. Apesar do cenário, a entidade ressalta que a degradação ainda pode ser evitada por meio de decisões e políticas públicas.

A ABC defende que a agenda climática brasileira contemple todos os biomas, e não apenas a Amazônia. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, além de rios, manguezais e oceanos, devem ganhar espaço nas negociações. O texto também destaca a necessidade de garantir a participação de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e comunidades tradicionais nas decisões, com respeito a seus direitos territoriais e conhecimentos sobre os ecossistemas.

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Para a COP31, a Academia apresenta seis recomendações: defender o fim do desmatamento e da degradação ambiental; avançar na transição para longe dos combustíveis fósseis; fortalecer medidas de adaptação climática; integrar políticas de proteção da biodiversidade, dos oceanos e do clima; direcionar recursos às comunidades que preservam os territórios; e ampliar o financiamento à ciência e ao monitoramento ambiental. O documento também propõe incluir mais pesquisadores nas delegações brasileiras e nas discussões diplomáticas.

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A entidade afirma que a credibilidade do Brasil nas negociações internacionais depende de ações concretas dentro do país, como reduzir o desmatamento, proteger ecossistemas e recursos hídricos, preparar o sistema de saúde para os impactos climáticos e manter investimentos em pesquisa científica. 

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