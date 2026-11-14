A vida que não virou cinzas: escavação revela objetos selados por milênios em armário de Pompeia

Ler Resumo





Um armário lacrado por quase 2 mil anos em Pompeia foi aberto, revelando tesouros que iluminam o cotidiano dos habitantes antes da erupção do Vesúvio. A descoberta traz à tona detalhes inéditos sobre hábitos, comércio e vida familiar, construindo um registro cultural rico para além da tragédia. Mergulhe nesta fascinante janela para o passado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Há quase 2 000 anos, um armário de madeira foi fechado em uma casa de Pompeia, no sul da Itália, e nunca mais se abriu. Preservado por toneladas de cinzas da erupção que devastou a região no ano de 79 d.C., os vestígios do móvel e os tesouros nele guardados foram localizados em uma escavação que ilumina como era a vida das cerca de 20 000 pessoas que residiam na cidade antes de o Monte Vesúvio lançar sobre ela uma nuvem vulcânica que dizimou tudo e todos em seu caminho. Conduzido por uma equipe de sete pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia, a investigação sugere não apenas as ocupações cotidianas de seus habitantes, mas também hábitos até então pouco explorados, que ajudam a forjar para as vítimas do vulcão um registro cultural para além da tragédia.

Localizado na área central da antiga cidade, o armário reconstruído ficava em uma casa atribuída a um homem chamado Cornelius Maximus, de quem pouco se sabe. A fachada da residência foi escavada em 1912, mas só agora os cômodos viram a luz do dia, revelando uma mistura eclética de objetos: havia ali um incensário, itens pessoais de beleza, como pinças e potes para maquiagens rudimentares, uma lâmpada de bronze e até esqueletos de ratos, sugerindo que a cidade tinha problemas com roedores. Uma caixa de madeira com oito pesos de chumbo também foi escavada, indicando que os habitantes trabalhavam, muito provavelmente, com comércio e utilizavam os pesos como balança. “Não podemos reconstruir com certeza a identidade daqueles que viveram na casa, mas esses fragmentos nos aproximam de seu cotidiano”, afirmou o cientista alemão Gabriel Zuchtriegel, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia.

Revelada por escavações no século XVIII, Pompeia era um importante centro comercial e agrícola da região de Nápoles, com um cotidiano vibrante e próspero — ao menos, foi o que se pôde auferir dos registros escultóricos da tragédia. Localizada em uma das vias mais valorizadas da cidade, a casa na qual foi encontrado o armário era adornada por pinturas refinadas, que denotam um padrão de vida abastado. No cômodo explorado pelos pesquisadores, um colar enfeitado com duas dúzias de amuletos dá detalhes sobre a convivência em família na região: conhecida como crepundia, a peça costumava ser dada pelos romanos aos filhos como forma de proteção e adorno familiar, facilitando a identificação em caso de separação, além de servir como chocalho para os pequenos. No exemplar encontrado, os talismãs representam divindades como o deus romano Mercúrio e o deus egípcio Bes, além de mãos, pés, pinhas e cachos de uva — mas os símbolos variam de clã para clã, e eram levados até a vida adulta como recordação da infância, assim como é feito até hoje na maioria das culturas.

Continua após a publicidade

Outra área da vida que acabou exposta pela pesquisa foi a higiene pessoal da população local: além dos itens de maquiagem, que apontam para a vaidade e a beleza como símbolos importantes naquela sociedade, a escavação revelou um pequeno receptáculo de azeite perfumado, que era usado durante o banho para limpeza e perfumação da pele. “Na literatura antiga, pouco se refere a este tipo de objeto cotidiano. As escavações do século XIX, e até mesmo do século XX, também costumavam deixar esses itens de lado, porque estavam mais interessadas em grandes artefatos e estatuários”, afirma o arqueólogo e professor da Unicamp Pedro Paulo Funari, autor de A Vida Quotidiana na Roma Antiga (Editora Annablume, 2003). Felizmente, isso vem mudando nos últimos anos, com novos estudos auxiliando na montagem do quebra-cabeça da vida dos habitantes da cidade — que foi interrompida de supetão, em uma tarde de verão, com um estrondo e uma nuvem gigante de cinza tóxica.

Continua após a publicidade

Segundo os registros históricos, a fúria do Vesúvio atingiu Pompeia entre os dias 24 e 25 de agosto de 79 d.C., matando cerca de 16 000 pessoas. Sobrevivente da erupção, Plínio, o Jovem conseguiu ver de longe a cidade e descreveu o caos em detalhes: “Todos se convenceram de que era chegada a última noite de suas vidas, a noite eterna que haveria de se­pultar o mundo”. Quem fugiu nos primeiros sinais, sobreviveu, mas perdeu tudo o que tinha. Os que ficaram foram engolfados por cinzas e nuvens de gases a mais de 600 graus, morrendo antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Quanto aos donos do armário revelador, não se sabe qual foi o destino deles: as moedas e os objetos abandonados mostram que fugiram sem olhar para trás, deixando no local todos os bens de valor. Com sorte, conseguiram escapar a tempo, mas há uma grande chance de que tenham sido pegos no meio do caminho pela nuvem letal e estejam, até hoje, petrificados junto aos escombros da cidade. Em ambos os casos, deixaram de herança um material fenomenal para entender o passado.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021