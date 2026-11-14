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Ciência

A vida que não virou cinzas: escavação revela objetos selados por milênios em armário de Pompeia

Pesquisa ajuda a entender como era a rotina dos habitantes antes da fúria do Vesúvio

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 08h00
Afresco romano antigo em Pompeia, mostrando cenas mitológicas com figuras humanas em vestes coloridas, em paredes vermelhas e verdes, com detalhes dourados e um teto parcialmente desabado. O chão tem ladrilhos quadriculados brancos e cinzas.
DECORAÇÃO - As residências da cidade: casas abastadas eram adornadas com afrescos detalhados (Ken Welsh/UCG/UIP/Getty Images)
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A vida que não virou cinzas: escavação revela objetos selados por milênios em armário de Pompeia Priorize VEJA no Google

Há quase 2 000 anos, um armário de madeira foi fechado em uma casa de Pompeia, no sul da Itália, e nunca mais se abriu. Preservado por toneladas de cinzas da erupção que devastou a região no ano de 79 d.C., os vestígios do móvel e os tesouros nele guardados foram localizados em uma escavação que ilumina como era a vida das cerca de 20 000 pessoas que residiam na cidade antes de o Monte Vesúvio lançar sobre ela uma nuvem vulcânica que dizimou tudo e todos em seu caminho. Conduzido por uma equipe de sete pesquisadores do Parque Arqueológico de Pompeia, a investigação sugere não apenas as ocupações cotidianas de seus habitantes, mas também hábitos até então pouco explorados, que ajudam a forjar para as vítimas do vulcão um registro cultural para além da tragédia.

Localizado na área central da antiga cidade, o armário reconstruído ficava em uma casa atribuída a um homem chamado Cornelius Maximus, de quem pouco se sabe. A fachada da residência foi escavada em 1912, mas só agora os cômodos viram a luz do dia, revelando uma mistura eclética de objetos: havia ali um incensário, itens pessoais de beleza, como pinças e potes para maquiagens rudimentares, uma lâmpada de bronze e até esqueletos de ratos, sugerindo que a cidade tinha problemas com roedores. Uma caixa de madeira com oito pesos de chumbo também foi escavada, indicando que os habitantes trabalhavam, muito provavelmente, com comércio e utilizavam os pesos como balança. “Não podemos reconstruir com certeza a identidade daqueles que viveram na casa, mas esses fragmentos nos aproximam de seu cotidiano”, afirmou o cientista alemão Gabriel Zuchtriegel, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia.

À esquerda, vasos de cerâmica antigos e tigelas em um sítio arqueológico, com paredes de pedra ao fundo. À direita, acima, um pequeno objeto azul e amarelo em forma de bota, segurado por dedos. Abaixo, um objeto azul em forma de tigela com tampa, parcialmente coberto por terra, no chão
RELÍQUIAS - Achado precioso: itens abandonados em cômodo escavado revelam detalhes sobre a cultura local (Fotos: POMPEII ARCHEOLOGICAL PARK/.)

Revelada por escavações no século XVIII, Pompeia era um importante centro comercial e agrícola da região de Nápoles, com um cotidiano vibrante e próspero — ao menos, foi o que se pôde auferir dos registros escultóricos da tragédia. Localizada em uma das vias mais valorizadas da cidade, a casa na qual foi encontrado o armário era adornada por pinturas refinadas, que denotam um padrão de vida abastado. No cômodo explorado pelos pesquisadores, um colar enfeitado com duas dúzias de amuletos dá detalhes sobre a convivência em família na região: conhecida como crepundia, a peça costumava ser dada pelos romanos aos filhos como forma de proteção e adorno familiar, facilitando a identificação em caso de separação, além de servir como chocalho para os pequenos. No exemplar encontrado, os talismãs representam divindades como o deus romano Mercúrio e o deus egípcio Bes, além de mãos, pés, pinhas e cachos de uva — mas os símbolos variam de clã para clã, e eram levados até a vida adulta como recordação da infância, assim como é feito até hoje na maioria das culturas.

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Outra área da vida que acabou exposta pela pesquisa foi a higiene pessoal da população local: além dos itens de maquiagem, que apontam para a vaidade e a beleza como símbolos importantes naquela sociedade, a escavação revelou um pequeno receptáculo de azeite perfumado, que era usado durante o banho para limpeza e perfumação da pele. “Na literatura antiga, pouco se refere a este tipo de objeto cotidiano. As escavações do século XIX, e até mesmo do século XX, também costumavam deixar esses itens de lado, porque estavam mais interessadas em grandes artefatos e estatuários”, afirma o arqueólogo e professor da Unicamp Pedro Paulo Funari, autor de A Vida Quotidiana na Roma Antiga (Editora Annablume, 2003). Felizmente, isso vem mudando nos últimos anos, com novos estudos auxiliando na montagem do quebra-cabeça da vida dos habitantes da cidade — que foi interrompida de supetão, em uma tarde de verão, com um estrondo e uma nuvem gigante de cinza tóxica.

Mapa da Itália em amarelo, destacando Milão, Roma e Nápoles. Uma linha aponta de Nápoles para Pompeia, localizada no sul do país. No canto superior, um mapa-múndi com a Europa em destaque, indicando a localização da Itália. O título pergunta ONDE FICA A cidade que foi atingida pela erupção do Vesúvio em 79 d.C.. O Mar Mediterrâneo aparece em azul claro.

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Segundo os registros históricos, a fúria do Vesúvio atingiu Pompeia entre os dias 24 e 25 de agosto de 79 d.C., matando cerca de 16 000 pessoas. Sobrevivente da erupção, Plínio, o Jovem conseguiu ver de longe a cidade e descreveu o caos em detalhes: “Todos se convenceram de que era chegada a última noite de suas vidas, a noite eterna que haveria de se­pultar o mundo”. Quem fugiu nos primeiros sinais, sobreviveu, mas perdeu tudo o que tinha. Os que ficaram foram engolfados por cinzas e nuvens de gases a mais de 600 graus, morrendo antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Quanto aos donos do armário revelador, não se sabe qual foi o destino deles: as moedas e os objetos abandonados mostram que fugiram sem olhar para trás, deixando no local todos os bens de valor. Com sorte, conseguiram escapar a tempo, mas há uma grande chance de que tenham sido pegos no meio do caminho pela nuvem letal e estejam, até hoje, petrificados junto aos escombros da cidade. Em ambos os casos, deixaram de herança um material fenomenal para entender o passado.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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