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Milhões de caranguejos-vermelhos invadem as estradas da Ilha Christmas rumo ao mar para a desova anual. O espetáculo natural mobiliza autoridades para proteger a espécie, cuja população dobrou após ações de conservação contra pragas. Confira detalhes desse fenômeno impressionante.

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Milhões de caranguejos vermelhos realizam a sua migração para o mar na Ilha de Christmas, parte da Austrália, mas localizada a mais de mil quilômetros de distância da ilha principal no Oceano Índico. As imagens dos crustáceos chamam a atenção pela quantidade de animais se deslocando por um trajeto que conta com um esquema de autoridades locais para proteger o deslocamento anual época do ano.

Os animais da espécie Gecarcoidea natalis saem das suas tocas na floresta para se reproduzirem na água. A ida para o mar começa após a primeira chuva da estação chuvosa, geralmente entre outubro e novembro, mas pode acontecer tardiamente entre dezembro e janeiro.

Outro fator determinante na migração é a fase da Lua, já que os caranguejos desovam antes do amanhecer, durante a maré alta na fase do quarto minguante. A depender de quando ocorrem as chuvas em relação a fase da Lua ideal para a desova, o deslocamento ocorre mais rápido ou mais devagar.

Há a possibilidade da migração ser adiada em um mês, caso as chuvas cheguem tarde demais e os caranguejos não tenham tempo para chegar na praia a tempo da data da desova.

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A agência Parks Australia, responsável pelos parques nacionais do país, estima que há 100 milhões de caranguejos da ilha de 135 km². Autoridades locais fecham as estradas e montam estruturas para ajudar os crustáceos a completarem o trajeto.

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Autoridades também atuam na conservação da espécie: “Os esforços contínuos de conservação têm sido fundamentais para a recuperação da espécie, especialmente o trabalho de controle das formigas-loucas-amarelas, uma das maiores ameaças aos caranguejos-vermelhos”, afirmou Chris Chartres, gerente do Parque Nacional da Ilha Christmas, da Parks Australia.

Essas formigas — chamadas de “loucas” devido ao seu comportamento frenético quando são perturbadas — haviam deslocado dezenas de milhões de caranguejos, segundo estimativas, ao ocupar suas tocas.

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Mas os esforços para controlar essas formigas fizeram com que a população de caranguejos se recuperasse, passando de cerca de 50 milhões para os níveis atuais, afirmaram os conservacionistas.

“Esse é um ótimo sinal de que a população está prosperando”, disse Chartres. “Os caranguejos-vermelhos são uma espécie-chave da ilha.”

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“Eles desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde da floresta. Portanto, quando os caranguejos estão bem, todo o ecossistema se beneficia.”

O turismo é impulsionado pela migração dos animais. “Pessoas de todas as partes do mundo viajam até a Ilha Christmas para testemunhar esse incrível espetáculo da vida selvagem”, afirmou Chartres.

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(Com AFP)