A tartaruga Jonathan, aos 194 anos, se torna o animal terrestre mais velho do mundo

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Jonathan, a tartaruga-gigante-das-Seychelles, completou 194 anos e foi oficialmente reconhecida pelo Guinness como o animal terrestre mais velho do mundo. Nascido por volta de 1832, ele ainda vive na ilha de Santa Helena. Apesar da idade avançada, mantém-se ativo e seu DNA é estudado por resistência ao câncer.

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A tartaruga de nome Jonathan completou 194 anos e bateu o recorde de animal terrestre mais velho do mundo. Jono, como também é apelidado, ao chegar nessa idade, foi oficialmente nomeado pelo Guinness World Records.

Jonathan é uma tartaruga-gigante-das-Seychelles e sua espécie vive geralmente por 150 anos. Apesar de superar a média de seus irmãos e de outros tantos animais, ele ainda perde para o tubarão-da-Groenlândia em longevidade, que pode viver por mais de 400 anos.

De acordo com o Guinness World Records, quando Jonathan chegou a ilha de Santa Helena, local onde ainda vive, ele já era um adulto de pelo menos 50 anos. Vindo de Seychelles e chegando ao seu novo lar em 1882, estima-se que o animal nasceu, no máximo, em 1832.

Essa hipótese foi feita a partir de uma fotografia tirada entre 1882 e 1886 que mostra Jonathan já adulto mastigando grama no Jardim de Plantation – local da residência do governador da ilha e onde o animal reside até hoje. No registro, ele foi considerado por especialistas como “totalmente maduro”, isto é, com pelo menos 50 anos, o que levou a estimativa atual. Alguns consideram, porém, essa avaliação conservadora, ou seja, Jonathan pode ser ainda mais velho.

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A saúde de Jono andava consideravelmente prejudicada por volta de 2009. O animal estava magro e seu bico apresentava um aspecto quebradiço. No entanto, Joe Hollins, o veterinário e seu cuidador na época, ajudou-o a se recuperar. Hoje, a tartaruga perdeu sua visão devido às cataratas e seu olfato, mas sua audição continua excelente. Ele continua comendo bem, tomando sol e se acasalando.

Hollins, em 2021, coletou uma amostra de DNA de Jonathan para que pudesse ser analisada em um laboratório. Animais de sua espécie possuem uma resistência maior ao câncer e, por conta disso, os pesquisadores estão investigando essa característica com o objetivo de usar o benefício à humanidade.