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Ciência

A razão para Brad Pitt trocar estreia de filme de Hollywood para Nashville

Estrela protagoniza Heart of the Beast, da Paramount

Por Flávio Monteiro 10 set 2026, 19h41
BRAD PITT
O ator Brad Pitt (Gareth Cattermole/Getty Images)
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O astro do cinema Brad Pitt optou por trocar o local de lançamento de seu novo filme, Heart of the Beast, dos tradicionais circuitos de Los Angeles e Nova York para a inusitada Nashville, no Tennessee. Embora a produção seja da Paramount, empresa que vem estudando a possibilidade de abandonar a célebre Hollywood em direção ao sul dos EUA, a decisão não tem a ver com a companhia de David Ellison.

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De acordo com informações divulgadas pelo New York Post, Pitt pediu explicitamente para mudar o local de estreia para Nashville após dados de bilheteria apontarem que seu público majoritário se concentra na região. Após ouvir a solicitação, a equipe de publicidade da Paramount acatou o pedido e escolheu o FirstBank Amphitheater, um anfiteatro aberto nos arredores da cidade, para sediar o evento.

Heart of the Beast chega aos cinemas no dia 25 de setembro.

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