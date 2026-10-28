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Ciência

A nova espécie de dinossauro batizada pelos cientistas de ‘galinha do inferno’

Fóssil de 66 milhões de anos revela espécie sem dentes e com bico semelhante ao de um papagaio

Por Gabriela Caputo 28 out 2026, 16h54
Ilustração de um dinossauro emplumado com corpo azul-escuro, pescoço e crista laranja, e asas e cauda com penas azuis e laranja, em uma floresta verde com árvores e arbustos com frutos vermelhos
Ilustração artística do Infernogallus jamesi, a "galinha do inferno", espécie de dinossauro que se alimentava de frutas. (Danielle Dufault/Divulgação)
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A nova espécie de dinossauro batizada pelos cientistas de ‘galinha do inferno’ Priorize VEJA no Google

Em um novo estudo, cientistas registraram a descoberta de um dinossauro com bico semelhante ao de um papagaio, que habitou a América do Norte há cerca de 66 milhões de anos. Batizada de Infernogallus jamesique significa “galinha do inferno”, a espécie de cenagnatídeo pode ter sido a primeira de dinossauros avianos frugívoros, ou seja, que se alimentavam de frutas.

Publicado na revista científica Nature Communications em 10 de outubro, o estudo partiu da análise anatômica do crânio de um fóssil descoberto em 2011 na Formação Hell Creek, uma área geológica que compreende os estados de Montana, Dakota do Sul e Dakota do Norte, nos Estados Unidos. A criatura pesava cerca de 12 kg, do tamanho aproximado de um peru, e não tinha dentes: processava alimentos macios – frutas, justamente – com movimentos mandibulares semelhantes aos de alguns papagaios que conhecemos hoje.

Para chegar nessas hipóteses, os pesquisadores da Universidade Stony Brook, em Nova York, usaram tomografias computadorizadas que permitiram reconstruir digitalmente partes esmagadas do crânio. Eles também compararam o fóssil com estruturas de outros dinossauros e de aves atuais. Assim, concluíram que os músculos da espécie não eram robustos na parte superior do crânio, indicando que não possuíam uma mordida forte. Eles eram, porém, mais fortes na porção abaixo da boca, o que corrobora com a hipótese do ranger de mandíbulas – chamados pterigóides, esses músculos são especialmente robustos em animais que trituram material vegetal macio. 

Uma das principais curiosidades dos cientistas é descobrir quando exatamente os dinossauros começaram a incluir frutos em suas dietas. Há cerca de 130 milhões de anos, as primeiras plantas com flores surgiram, mais tarde originando uma gama de frutos açucarados. Apesar disso, há poucas evidências de que os dinossauros as consumiam em grandes quantidades – eles preferiam folhas, galhos e gravetos.

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“Você tem esse recurso incrível de alimento que se torna disponível, e os dinossauros aparentemente não reagiram a ele”, disse à revista Science o paleontólogo Tom Dudgeon, do Museu Real de Ontário, um dos autores do estudo. “Quando observamos as aves modernas, há apenas um grupo em que vemos todas essas especializações juntas, e esse grupo é o dos papagaios frugívoros obrigatórios”, acrescentou Dudgeon.

Segundo Greg Funston, paleontólogo da Universidade de Stony Brook e principal autor do estudo, o Infernogallus provavelmente se alimentava de drupas, frutos com uma semente ou caroço duro envolvido por polpa macia, semelhantes às cerejas e aos pêssegos atuais. A hipótese é reforçada pela coincidência entre a especialização alimentar da linhagem do dinossauro e a evolução desses frutos, cuja expansão em tamanho e polpa carnuda ocorreu na mesma época em que os dinossauros apresentaram um aumento expressivo de diversidade.

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