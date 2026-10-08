A incrível imagem das montanhas de Marte capturada por rover da Nasa

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A Nasa revelou fotos espetaculares de Marte, feitas pelo rover Curiosity, que mostram os “yardangs” – penhascos esculpidos pelo vento. Essas imagens, capturadas no Monte Sharp, onde o Curiosity explora desde 2014, oferecem pistas cruciais sobre o passado geológico do planeta, incluindo a possível existência de rios e lagos antigos. Descubra os mistérios por trás dessas formações únicas.

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A Nasa divulgou durante essa semana imagens do horizonte de Marte capturadas pelo rover Curiosity, que já explora a superfície do planeta vermelho há cinco anos. As fotografias mostram os penhascos de Marte “esculpidos pelo vento”, chamados de yardangs, nome dado à formação geológica criada por erosão eólica, ou seja, a ação dos ventos sobre a pedra.

O rover capturou as seis imagens no dia 11 de agosto. A Nasa não editou o balanço de brancos dessas fotos para manter, da forma mais original possível, a aparência matinal do nascer do sol. A região que a foto ilustra é a grande formação de yardangs, que se estende por cerca de 16 quilômetros através do Monte Sharp (ou Aeolis Mons), montanha de 5 km de altura que o Curiosity tem subido desde 2014.

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O Monte Sharp é formado por diversas camadas, cada uma referente a uma época da vida geológica de Marte. O estudo dessas áreas permite que a ciência entenda o funcionamento dos rios e lagos que cobriram o planeta vermelho há bilhões de anos. Os yardangs podem ter surgido após a seca dos corpos d’água, que deixou para trás minerais e se misturaram aos materiais da montanha, que foram “esculpidos” pelos ventos com o tempo.

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“Os yardangs parecem fora de lugar. São as cores erradas, as camadas que ficam inclinadas a um ângulo diferente, ele quase parece algo colado”, afirma Ashwin Vasavada, pesquisador do projeto Curiosity da Nasa. “Mas é isso que torna interessante chegarmos lá. Ninguém tem certeza sobre o que criou essa camada, mas uma ideia é que ela é formada por cinzas que se depositaram ali por erupções vulcânicas antigas”.