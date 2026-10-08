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Ciência

A incrível imagem das montanhas de Marte capturada por rover da Nasa

Rover Curiosity sobe o Monte Sharp, com mais de cinco quilômetros de altura, desde 2014

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 18h39 | Atualizado em 8 out 2026, 18h39
Paisagem árida com terreno rochoso e montanhas distantes sob um céu claro e pálido. O solo é escuro e irregular, com formações rochosas menores em primeiro plano, e montanhas maiores em tons de cinza claro ao fundo, sugerindo um ambiente desértico ou planetário
A fotografia tirada pelo rover da Nasa (Nasa/Divulgação)
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A incrível imagem das montanhas de Marte capturada por rover da Nasa Priorize VEJA no Google

A Nasa divulgou durante essa semana imagens do horizonte de Marte capturadas pelo rover Curiosity, que já explora a superfície do planeta vermelho há cinco anos. As fotografias mostram os penhascos de Marte “esculpidos pelo vento”, chamados de yardangs, nome dado à formação geológica criada por erosão eólica, ou seja, a ação dos ventos sobre a pedra.

O rover capturou as seis imagens no dia 11 de agosto. A Nasa não editou o balanço de brancos dessas fotos para manter, da forma mais original possível, a aparência matinal do nascer do sol. A região que a foto ilustra é a grande formação de yardangs, que se estende por cerca de 16 quilômetros através do Monte Sharp (ou Aeolis Mons), montanha de 5 km de altura que o Curiosity tem subido desde 2014. 

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Paisagem árida com montanhas rochosas de tons cinzentos e marrons sob um céu claro e pálido, sugerindo um ambiente desértico ou lunar
Imagem completa capturada pelo Curiosity (Nasa/Divulgação)

O Monte Sharp é formado por diversas camadas, cada uma referente a uma época da vida geológica de Marte. O estudo dessas áreas permite que a ciência entenda o funcionamento dos rios e lagos que cobriram o planeta vermelho há bilhões de anos. Os yardangs podem ter surgido após a seca dos corpos d’água, que deixou para trás minerais e se misturaram aos materiais da montanha, que foram “esculpidos” pelos ventos com o tempo. 

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Vista aérea de uma cratera marciana com tons de marrom e azul escuro, destacando uma formação montanhosa central e uma área ovalada marcada em preto
Imagem em 3D do Monte Sharp, com os yardangs marcados ao redor de um círculo (Nasa/Divulgação)

“Os yardangs parecem fora de lugar. São as cores erradas, as camadas que ficam inclinadas a um ângulo diferente, ele quase parece algo colado”, afirma Ashwin Vasavada, pesquisador do projeto Curiosity da Nasa. “Mas é isso que torna interessante chegarmos lá. Ninguém tem certeza sobre o que criou essa camada, mas uma ideia é que ela é formada por cinzas que se depositaram ali por erupções vulcânicas antigas”. 

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