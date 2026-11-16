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A sonda Voyager 1 da Nasa está prestes a atingir um marco histórico: um dia-luz de distância da Terra, cerca de 26 bilhões de quilômetros. Lançada em 1977, a espaçonave continua a enviar dados valiosos, demonstrando a longevidade e o sucesso da engenharia espacial. Saiba mais sobre essa incrível jornada.

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Lançada em 1977, a Voyager 1, da Nasa, deve se tornar a primeira sonda espacial a atingir a distância de um dia-luz da Terra, cerca de 26 bilhões de quilômetros. A marca está prevista para esta quarta-feira, às 7h16 (horário de Brasília), segundo a agência espacial americana.

O marco representa a distância que a luz percorre em 24 horas. A Voyager 1 viaja pelo espaço interestelar a quase 61 mil km/h e já é o objeto construído por humanos que está mais distante do planeta. A sonda deixou o Sistema Solar há anos e continua enviando informações à Terra.

A conquista também demonstra a longevidade do projeto, que mantém contato com a espaçonave quase cinco décadas após seu lançamento. “Vejo isso como um marco da engenharia, que marca a incrível longevidade da Voyager 1 — e também como uma conquista da engenharia poder se comunicar com a Voyager 1 a essa distância”, afirmou o astrofísico Alan Cummings, cientista do programa desde 1973.

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Um dia-luz corresponde a aproximadamente 26 bilhões de quilômetros. A medida segue o mesmo princípio do ano-luz, que representa a distância percorrida pela luz em um ano, cerca de 9,5 trilhões de quilômetros. As estrelas mais próximas do Sol, que formam o sistema Alfa Centauri, estão a aproximadamente 4,24 anos-luz da Terra.

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A Voyager 1 e sua sonda gêmea, a Voyager 2, foram lançadas em 1977 para explorar os planetas mais distantes do Sistema Solar. A primeira partiu de Cabo Canaveral, na Flórida, em 5 de setembro daquele ano, 16 dias depois da Voyager 2, mas ultrapassou a companheira poucos meses mais tarde.

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Durante sua passagem por Júpiter e Saturno, a Voyager 1 identificou um anel fino ao redor de Júpiter e duas luas até então desconhecidas. Em Saturno, descobriu cinco novas luas e um anel que recebeu o nome de anel G. As observações ampliaram o conhecimento científico sobre os dois planetas e seus satélites. A Voyager 2 seguiu uma trajetória diferente para visitar Urano e Netuno. Segundo Cummings, a espaçonave deve alcançar a distância de um dia-luz da Terra em novembro de 2035, cerca de nove anos depois da Voyager 1.