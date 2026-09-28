A escavação arqueológica que descobriu a escola em que Aristóteles ensinou a Alexandre, o Grande

Ler Resumo





Escavações no norte da Grécia revelam salas ornamentadas com mosaicos que podem ter feito parte da escola onde Alexandre, o Grande, estudou com o filósofo Aristóteles. Os achados no ginásio real de Mieza, incluindo uma área de ensino e salões de banquetes, oferecem uma visão intrigante da educação da elite macedônia. As evidências apontam para o lendário local.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Escavações no norte da Grécia encontraram salas ornamentadas com mosaicos que podem ter feito parte da escola onde o ex-rei da Macedônia Alexandre, o Grande, estudou com o filósofo Aristóteles durante a adolescência. Os achados arqueológicos foram encontrados no antigo ginásio real de Mieza, por um projeto que já dura três anos e busca revelar mais sobre os primeiros anos e a educação do futuro rei da Macedônia. As novas descobertas incluem uma área de ensino e dois salões de banquetes, e as informações foram divulgadas pelo Ministério da Cultura da Grécia.

A região de Mieza é associada ao período em que Aristóteles teria sido responsável pela educação de Alexandre e de outros jovens nobres macedônios. Segundo o escritor Plutarco, o pai de Alexandre, o rei Filipe II, mandou construir uma escola para o filho e outros membros da nobreza na cidade. Embora chamado de ginásio, o complexo era destinado não apenas a atividades físicas, mas também ao ensino e à formação social.

A equipe de arqueólogos liderada por Angeliki Kottaridi, diretor emérito de antiguidades do Ministério da Cultura, encontrou uma grande área chamada Didaskaleion, ou “lugar de ensino”, onde os estudantes aprendiam usando “ponteiros”, parecidos com canetas e mesas de pedra. Ao lado dela, foram descobertos dois salões de banquetes com pisos de mosaico e acabamentos semelhantes aos do palácio de Filipe II em Aigai, antiga cidade grega. Os arqueólogos responsáveis acreditam que o complexo foi construído pelo rei para a educação de seu filho e de outros nobres.

Continua após a publicidade

Escavações anteriores já haviam revelado que o complexo possuía áreas para luta, estádio, arcadas e uma pista coberta de 200 metros para corridas. Também foram encontrados fragmentos de cerâmica, moedas antigas, quatro “canetas” de bronze que podem ter sido usados pelos alunos e recipientes destinados a armazenar azeite sagrado de Atenas.

As descobertas ainda não comprovam de forma definitiva que aquele era o local onde Alexandre recebeu as lições de Aristóteles, mas os pesquisadores consideram que as evidências reunidas apontam nessa direção. Para especialistas, a continuidade das escavações pode ajudar a compreender melhor como funcionava a educação da elite macedônia no século IV a.C. e revelar detalhes da vida e relação de Alexandre com o filósofo Aristóteles.