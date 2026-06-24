A descoberta que aproxima a humanidade da fronteira misteriosa dos buracos negros

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Pela primeira vez, cientistas detectam vestígios do “horizonte de eventos” de um buraco negro, o ponto de não retorno que engole até a luz. Uma pesquisa da Nature usou ondas gravitacionais intensas da fusão de dois buracos negros para desvendar esse mistério cósmico, revelando como eles deformam o espaço.

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Por muito tempo, os buracos negros figuraram como um mistério difícil de decifrar para a ciência. Eles são estruturas que engolem todo tipo de matéria, até mesmo a luz, já que a densidade de seu interior é tão grande que impede que essa onda escape. Ainda assim, pesquisadores têm lutado para identificar com cada vez mais refino o que compõe essas estruturas tão misteriosas. Uma pesquisa da Nature publicada nesta quarta-feira, 24, divulgou, pela primeira vez, a detecção do que seriam os primeiros vestígios do “horizonte de eventos” de um buraco negro, fronteira máxima do corpo celeste.

O “horizonte de eventos” é considerado o ponto de não retorno de um buraco negro, a partir do qual até a luz é absorvida por sua força gravitacional, o que torna seu estudo extremamente difícil. Foi um evento de violência cósmica que permitiu a uma equipe internacional de astrofísicos aprender mais sobre a fusão de dois buracos negros e chegar à detecção.

A colisão entre esses dois corpos gerou ondas gravitacionais que se propagaram pelo universo. A partir dessas ondas, os cientistas conseguiram analisá-las e descobriram que elas foram as mais intensas já detectadas. O evento foi nomeado GW250114, e foi registrado em janeiro de 2025 pelo Observatório LIGO, nos Estados Unidos.

Ao isolar a última rajada de ondas emitida durante a fusão dos buracos negros – conhecida como “ondas diretas” -, os cientistas afirmam ter conseguido extrair informações provenientes de regiões mais próximas do horizonte de eventos do que jamais haviam observado. Os autores identificaram dados sobre a forma como os buracos negros deformam o espaço ao seu redor enquanto giram.

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Ainda assim, cientistas ouvidos pela AFP que não participaram da pesquisa pediram cautela na interpretação dos resultados.

(com AFP)