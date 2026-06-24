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Ciência

A descoberta que aproxima a humanidade da fronteira misteriosa dos buracos negros

Novo estudo da Nature identificou pela primeira vez vestígios do “horizonte de eventos”, fronteira máxima de um buraco negro

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 17h05 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h39
Buraco negro com anel de luz azul brilhante, distorcendo o espaço ao redor, em um céu noturno estrelado com nuvens escuras e duas estrelas cintilantes
 (Tobias Roetsch/Future Publishing/Getty Images)
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A descoberta que aproxima a humanidade da fronteira misteriosa dos buracos negros Priorize VEJA no Google

Por muito tempo, os buracos negros figuraram como um mistério difícil de decifrar para a ciência. Eles são estruturas que engolem todo tipo de matéria, até mesmo a luz, já que a densidade de seu interior é tão grande que impede que essa onda escape. Ainda assim, pesquisadores têm lutado para identificar com cada vez mais refino o que compõe essas estruturas tão misteriosas. Uma pesquisa da Nature publicada nesta quarta-feira, 24, divulgou, pela primeira vez, a detecção do que seriam os primeiros vestígios do “horizonte de eventos” de um buraco negro, fronteira máxima do corpo celeste.

O “horizonte de eventos” é considerado o ponto de não retorno de um buraco negro, a partir do qual até a luz é absorvida por sua força gravitacional, o que torna seu estudo extremamente difícil. Foi um evento de violência cósmica que permitiu a uma equipe internacional de astrofísicos aprender mais sobre a fusão de dois buracos negros e chegar à detecção.

A colisão entre esses dois corpos gerou ondas gravitacionais que se propagaram pelo universo. A partir dessas ondas, os cientistas conseguiram analisá-las e descobriram que elas foram as mais intensas já detectadas. O evento foi nomeado GW250114, e foi registrado em janeiro de 2025 pelo Observatório LIGO, nos Estados Unidos.

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Ao isolar a última rajada de ondas emitida durante a fusão dos buracos negros – conhecida como “ondas diretas” -, os cientistas afirmam ter conseguido extrair informações provenientes de regiões mais próximas do horizonte de eventos do que jamais haviam observado. Os autores identificaram dados sobre a forma como os buracos negros deformam o espaço ao seu redor enquanto giram.

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Ainda assim, cientistas ouvidos pela AFP que não participaram da pesquisa pediram cautela na interpretação dos resultados.

(com AFP)

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